neues deutschland: Bartsch: LINKE muss Partei der normalen Leute sein

Berlin (ots) - Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion imBundestag, fordert seine Partei zu einer Debatte über das eigenePolitikangebot auf. Die LINKE müsse die Partei "für die ganz normalenLeute im Land sein", sagte Bartsch der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Zuvor hatteBartsch gefordert, eine grundlegende strategische Debatte auf einemvorgezogenen Parteitag zu führen. "Wir müssen gemeinsam über unserAngebot reden. Offenbar ist das für zu viele Menschen nichtattraktiv", bekräftigte Bartsch nun mit Blick auf die Ergebnisse derLandtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, bei denen die Linksparteistarke Einbußen erlitten hatte. Nach einer gründlichen Analyse müsseder Parteitag die "notwendigen Entscheidungen" treffen, so Bartschgegenüber "nd". Zuvor werde die Partei jedoch alle Energie in denWahlkampf in Thüringen stecken, damit "Bodo Ramelow Ministerpräsidentbleibt". Nach der Wahl hatte die Ko-Vorsitzende der LinksfraktionSahra Wagenknecht ihrer Partei eine Mitverantwortung für den Erfolgder AfD im Osten gegeben. Indem die LINKE sich von ihren früherenWählern entfremdet habe, habe sie es der AfD leicht gemacht."Insofern sind wir für ihren Erfolg mitverantwortlich«, warWagenknecht zitiert worden.