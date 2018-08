neues deutschland: BVG-Vorstand reagiert mit eigenem Schreiben auf Brandbrief der Mitarbeiter der Berliner U-Bahn

Berlin (ots) - Der Vorstand der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)hat mit einem eigenen Brief auf den Brandbrief der U-Bahn-Mitarbeiteraus dieser Woche reagiert. In dem Schreiben, das der in Berlinerscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe)vorliegt, bedankt sich der Vorstand um die Vorsitzende Sigrid EvelynNikutta für die »offenen und kritischen Worte«, die in dem Brandbriefdurch die Mitarbeiter der U-Bahn geäußert worden waren. »Seien Sieversichert, dass der gesamte Vorstand, die Führungskräfte der U-Bahnund die Berliner Politik sich der Verantwortung für ein hochwertigesU-Bahn-Angebot bewusst sind«, heißt es in dem Schreiben derUnternehmensspitze weiter. Um die Kritik der Mitarbeiter zubesprechen, schlägt der Vorstand den Personalräten der Sparten»VBU-Verkehr«, »VBU-Fahrzeuge«, und dem »Bereich U-Bahn« vor, sich amkommenden Dienstag zu einem Krisengespräch zu treffen. Den von denMitarbeitern kritisierten Mangel beim Personal und U-Bahn-Waggonswollen die BVG-Chefs mit einer Investitionsoffensive begegnen: »Dienotwendigen Investitionen haben wir gemeinsam mit der Politikangestoßen, zum Beispiel durch das Programm ZukunftssichereSchienenfahrzeugbeschaffung (ZSFB).« Außerdem wird in Aussichtgestellt, dass für die Werkstätten mehr Mitarbeiter eingestelltwerden. Mit der sukzessiven Zufuhr neuer U-Bahn-Wagen werde sich,schreibt der BVG-Vorstand, die kritische Fahrzeugverfügbarkeit,insbesondere im Kleinprofil, in den nächsten Monaten entspannen. Seit2015 seien 88 Wagen zur Flotte hinzugekommen. Noch bis April 2019werden weitere 68 Wagen für das Kleinprofil ausgeliefert. Zudem seiman Dank der Einigung mit Siemens in der Lage, weiterer U-Bahnzügedes Typs IK für das Großprofil zu beschaffen. Wie »nd« in dieserWoche exklusiv berichtet hatte, sehen die Mitarbeiter die Zukunft derU-Bahn in der wachsenden Stadt Berlin gefährdet.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell