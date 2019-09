neues deutschland: BUND-Chef Weiger: Die Bundesregierung hat beim Klimaschutz versagt

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt undNaturschutz Deutschland (BUND), Hubert Weiger, stellt der deutschenKlimapolitik ein denkbar schlechtes Zeugnis aus. "Die Politik derBundesregierung versagt bei der Umsetzung des PariserKlimaschutzabkommens und der Abwehr der Klimakrise", schreibt er ineinem Beitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neuesdeutschland" (Freitagausgabe). Wenn nicht ausreichend gehandeltwerde, dann seien die Einschnitte in der Zukunft viel schmerzhafter."Meine Enkelinnen und Enkeln werden kein CO2-Budget mehr zurVerfügung haben und werden hier in Deutschland verdorrte Äcker,trockene Flussbette und sterbende Wälder sehen", so der BUND-Chef.Menschen auf den Bahamas und an der Küste von Mosambik müssten sichschon jetzt nach einer neuen Heimat umsehen. Ob es diese gibt, seijedoch offen. "Bisher gibt es auf internationaler Ebene keinefinanzielle Unterstützung für die, die durch Klimaschäden allesverlieren."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell