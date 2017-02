neues deutschland: Das Auto als Tatwaffe

Berlin (ots) - Wenn man bewerten will, ob »Mord« ein angemessenesUrteil für zwei Raser ist, durch deren Tat ein Mensch gestorben ist,kann es um zwei Dinge nicht gehen: Nicht darum, ob illegaleAutorennen härter bestraft werden sollten - das sollten sie, unddarauf hat der Bundesrat bereits mit einer Gesetzesinitiativehingewirkt. Es geht auch nicht darum, ob die Raser billigend in Kaufgenommen haben, dass Menschen sterben. Das wussten sie oder hätten eswissen müssen. Bei einem Mordurteil muss jedoch bewiesen werden, dassdie Angeklagten den Tod gewollt haben. Das Strafgesetzbuch siehtpräzise Merkmale vor, um das zu eruieren: beispielsweise Habgier,Mordlust oder ein gemeingefährliches Mittel wie eine Bombe. Aufletzteres Merkmal münzt der Richter nun sein Urteil: Ein Auto alsMordwaffe zu werten ist, rechtlich gesprochen, gewagt. Wenn derRichter zum Motiv der Angeklagten zudem ausführt, sie hätten es beiihrer Fahrt »dem Zufall überlassen«, ob ein Mensch stirbt, ist eseben genau das: Zufall und deshalb kein Mord. Dass das Urteil dazuführe, dass weniger Menschen rasen, wie fast alle Parteien undPolizei frohlocken, ist trügerisch. Nicht nur, weil derBundesgerichtshof den Schuldspruch wahrscheinlich kassieren wird. Eshätte gereicht, die Männer wegen Totschlags zu verurteilen. Auch dannhätten sie eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen können. So aberbleibt der Nachgeschmack, dass das Urteil symbolhaft ist und auf dieöffentliche Meinung abhebt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell