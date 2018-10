neues deutschland: Attac-Aktivist Peter Wahl: EU muss starre Defizitregeln überdenken

Berlin (ots) - Der EU-Kritiker Peter Wahl sieht im Haushaltsstreitder italienischen Regierung mit der EU-Kommission Chancen, diestarren Defizitregeln für die Länder der Eurozone aufzuweichen. "Romwill Geld ausgeben, um Wachstum anzuschieben und so auch aus denSchulden herauszuwachsen", sagte das Mitglied im wissenschaftlichenBeirat des globalisierungskritischen Netzwerks Attac im Interview mitder Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Ökonomischliege Rom damit "vollkommen richtig", auch wenn es schwerfalle, derbizarren Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtenLega in diesem Punkt recht zu geben. "Vor dem Hintergrund von Brexit,Handelskrieg mit den USA, Streit mit Polen und Ungarn sowie derpolitischen Instabilität in vielen Mitgliedsländern könnte dasendlich zu Kompromissbereitschaft der Austeritätsfanatiker führen",erklärte Wahl weiter.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell