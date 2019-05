neues deutschland: Asymmetrischer Müllhandel - Kommentar zum Baseler Übereinkommen im Kampf gegen Plastikmüll

Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze freut sichüber die künftig strengere Regulierung der Plastikmüllexporteweltweit: Dies sei »ein großer Fortschritt und eine wirksame Handhabegegen den zunehmenden Meeresmüll«. Gewiss, es ist immer gut, wenn dieStaatengemeinschaft die Zukunftsaufgabe Umweltschutz ernst nimmt,doch Euphorie ist fehl am Platz. Die EU hat solche Regeln längstbeschlossen, und die USA, einer der rücksichtslosesten Exporteure,machen mal wieder nicht mit. Vor allem beseitigt der UN-Beschluss dieUrsache nicht: die asymmetrischen Welthandelsbeziehungen. Es istnatürlich gut, wenn Entwicklungsländer nicht recycelbaren Müll wiederzurückschicken dürfen. Doch viele werden sich dies nicht trauen, dennsie brauchen die Einnahmen dringend und befürchten, dass dieAuftraggeber dann andere Abnehmer suchen.Letztlich ist es die Wirtschaftsweise der Industrieländer, die aufden Prüfstand gehört. Erst haben sie die Rohstoffförderung und diebesonders schmutzigen Industrien großenteils in den globalen Südenverlagert. Und dann schicken sie Plastikmüll und Elektroschrott ausden verbrauchten Produkten in arme Länder in Südasien oder Westafrika- und freuen sich über bessere Umwelt sowie steigendeRecyclingquoten.Beim Klima- wie beim Umweltschutz muss die Veränderung in denIndustrieländern beginnen. Erst dann werden Regenwälder nicht mehrabgeholzt und Ozeane mit Plastikmüll überschwemmt - weit weg von denVerursachern.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell