neues deutschland: Argentinischer Menschenrechtler kritisiert unsoziale Politik von Präsident Macri

Berlin (ots) - Der argentinische Jurist und MenschenrechtlerGastón Chillier hat Argentiniens Präsident Mauricio Macri zum Endeseiner Amtszeit eine unsoziale Politik vorgeworfen. "Diese Regierunghat alle Befürchtungen übertroffen", sagte Chillier der Tageszeitung"neues deutschland" (Mittwochausgabe). "Statt einer demokratischenmodernen Rechten kam eine klassisch neoliberale Rechte, wie sieschlimmer nicht sein konnte." Das Merkmal dieser Regierung sei "derbedeutsame Anstieg der Ungleichheit. Die Fortschritte, die durch dieVorgängerregierungen hinsichtlich der Verteilung des Reichtumserzielt wurden, sind wieder rückgängig gemacht worden."Auch auf innenpolitischer Ebene übt Chillier, der alsGeschäftsführer der argentinischen Menschenrechtsorganisation CELStätig ist, die vergangenen Jahre kritisch: "Die Kriminalisierung vonpolitischen Aktivisten hat zugenommen, vor allem auch die Repressiongegenüber Journalisten, die über soziale Proteste berichten." Hinzukämen Rückschritte in Politikbereichen wie Migrations- oderSicherheitspolitik. Die Regierung habe viel Zeit darin investiert,die Idee des Terrorismus und eines »inneren Feindes« zu etablieren."Am besten", so Chillier, "erkennt man das an der Kriminalisierungder indigenen Mapuche-Gemeinden."