neues deutschland: Argentinische Sozialwissenschaftlerin Ghiotto: G7 haben keine Lösungen für die globalen Probleme

Berlin (ots) - Die Staatengruppe der G7 ist nach Ansicht derargentinischen Sozialforscherin Luciana Ghiotto genauso wenig wie dieG20 in der Lage, "alternative und tragfähige Vorschläge zur Lösungder globalen Krisen zu machen". Die Vorschläge der G7 seien "weiterden transnationalen Unternehmen und dem Kapital untergeordnet", sagteGhiotto der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Samstagausgabe). "Solange das nicht durchbrochen wird, sind dieStaaten gefesselt, wegen der Macht des Kapitals", erklärte dieWissenschaftlerin von der Nationalen Universität San Martín, die amGegengipfel in Hendaye und Irun teilnahm, der vor dem anstehendenG7-Treffen in Biarritz stattgefunden hat. "Wir müssen Alternativenschaffen, denn diese Politik der weiteren Liberalisierung, derbeschleunigten Zirkulation des Kapitals und der Ausweitung desHandels führt in eine irrationale Spirale, die den Planetenzerstört", ist die Attac-Aktivistin überzeugt. Sie hält eineVernetzung der Protestbewegung in Nord und Süd für notwendig: "Nurweil man sich lokal wehrt oder für etwas eintritt, heißt das nicht,dass dieser Kampf nicht mit anderen in Verbindung steht. Der Geistder Intergalaktischen Treffen der Zapatisten aus dem mexikanischenChiapas lebt darin fort. Wofür an anderen Stellen gekämpft wird, hatEinflüsse auf das eigene Leben. Genau deshalb ist der Austausch hierso wichtig", benennt sie den Sinn des Gegengipfels.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell