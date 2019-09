neues deutschland: Arbeitsminister Heil will die Hartz-IV-Eingliederungsvereinbarungen überarbeiten

Berlin (ots) - Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)sieht sich auf dem Weg, das Versprechen von Ex-Parteichefin AndreaNahles "Wir werden Hartz IV hinter uns lassen" einzulösen. Das sagteer der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Montagsausgabe). "Wir haben mit einer umfassenden Erneuerung derGrundsicherung begonnen. Mit dem Ergebnisbericht des Zukunftsdialogshabe ich skizziert, was die nächsten Schritte sind." Es gehe ihm umein "umsetzbares und rechtssicheres" Konzept.Unter anderem plant Heil, die Eingliederungsvereinbarungen fürArbeitslose zu reformieren. "Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtswird uns als Gesetzgeber vermutlich vor eine neue Realität stellen.Wenn das so kommt, werden wir das zur Ausgangslage nehmen, ein Gesetzzu Entbürokratisierungen auf den Weg zu bringen. Dort wird es dannauch um die Eingliederungsvereinbarungen gehen."In einer Eingliederungsvereinbarung werden die Pflichten undLeistungen beider Seiten bei der Arbeitssuche, das Ziel und dieverfolgte Strategie festgelegt, beispielsweise wie viele Bewerbungenpro Woche zu schreiben sind. Das Ganze hat eine rechtskräftige Form.Befolgen Arbeitslose die Anweisungen nicht, können sie dafürsanktioniert werden. Mit der Reform der Eingliederungsvereinbarungsoll es nach Heils Plänen weniger schnell zu Sanktionen kommen. DasVorhaben steht nicht im Koalitionsvertrag.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell