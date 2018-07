neues deutschland: Anwältin fordert Meldesystem für antisemitische Vorfälle an Berliner Schulen

Berlin (ots) - "Die Notfallpläne der Berliner Schulen müssen dahingehend verändert werden, dass Mobbing aufgrund der Angehörigkeit zueiner religiösen oder ethnischen Minderheit meldepflichtig wird",fordert Rechtsanwältin Vladislava Zdesenko in einem Interview mit derTageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Zdesenko berät miteinem Team aus acht Anwälten ehrenamtlich Familien, die von Mobbingmit antisemitischem Hintergrund betroffen sind. Die Notfallpläne derSchulen sind Handreichungen zum Umgang mit Gewalt- undNotfallsituationen, die den Schulleitungen und Lehrkräften in Fällenvon Mobbing, körperlicher Gewalt, Beleidigungen und anderen KrisenHandlungsmöglichkeiten bieten soll. Eine Meldepflicht fürantisemitische Vorfälle an Schulen gibt es bisher nicht. Der Senathabe jedoch bereits zugesichert, sich für ein Meldesystemeinzusetzen, sagt Zdesenko.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell