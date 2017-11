neues deutschland: Anwältin Oury Jallohs fordert die Wiederaufnahme des Verfahrens

Berlin (ots) - Die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke nennt dasVorgehen der Staatsanwaltschaft Halle im Verfahren zur Aufklärung desverstorbenen Oury Jalloh "skandalös und intransparent". Das erklärteHeinecke im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung"neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Die Familie Jalloh habejüngst einen Strafantrag gestellt, um ihr "Strafverfolgungsinteressezu betonen", so Heinecke.Der aus Sierra Leone stammende Mann war 2005 unter ungeklärtenUmständen in einer Dessauer Polizeidienststelle gestorben. ImInterview berichtet Gabriele Heinecke über neue Erkenntnisse in demFall, von denen sie durch Akteneinsicht erfuhr. Demnach plädierte derehemalige Ermittlungsleiter und Oberstaatsanwalt Folker Bittmanndafür, der These nachzugehen, dass Dritte am Tod Jallohs beteiligtwaren. Zuvor hatte er selbst die "Selbstanzündungs-Theorie"akzeptiert. Seine Meinungsänderung geht laut Heinecke aufErkenntnisse aus neuen Gutachten von Experten wieBrandsachverständige, Rechtsmediziner und Toxikologen zurück. DieExperten seien "schon Anfang des Jahres 2017 überwiegend zu derÜberzeugung gekommen, dass Oury Jalloh nicht selbst Feuer gelegthaben und daran gestorben sein kann", sagt Heinecke gegenüber "nd".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell