neues deutschland: Anschlag in Halle: Rechtsextremismus-Expertin Renner widerspricht Einzeltäter-These

Berlin (ots) - Die Rechtsextremismus-Expertin Martina Renner(LINKE) hält es für verfrüht, in Bezug auf den Anschlag von Halle voneinem Einzeltäter zu sprechen. "Zu diesem Zeitpunkt kann man meinerAuffassung nach überhaupt noch nicht abschätzen, mit wem derAttentäter in Kontakt stand, mit wem er sich online und offlinepolitisch ausgetauscht hat, oder ob andere Leute in die Herstellungbeziehungsweise Beschaffung seiner Waffen eingebunden waren", sagtRenner, die Sprecherin für antifaschistische Politik der LINKEN imBundestag ist, im Interview mit "neues deutschland" (Freitagausgabe).Sie halte es für dringend geboten, erst mal davon auszugehen, dass esNetzwerke gebe: Die Einzeltäter-Perspektive verenge den Blick.Renner wirft den Behörden vor, die Gefahr desrechtsextremistischen Terrors bisher unterschätzt zu haben. Diesfange damit an, dass die Bundesregierung einen großen Teil Todesopferbislang nicht als Opfer rechter Gewalt anerkennt. "Der Fokus vonPolizei und Geheimdiensten ist eindeutig im Bereich Islamismus undauch die vermeintliche Bedrohung von links wurde in den letztenJahren immer wieder betont", so Renner. "Als bei bewaffneten Rechten2017 Listen mit politischen Gegner*innen gefunden wurden, hat das BKAin seiner Einschätzung noch die Gefahr kleingeredet, weil sie nichterkennen konnten oder wollten, dass es sich bei diesen Listen umFeindeslisten handelt - auch wenn das nicht drübersteht."Der Anschlag in Halle ist laut der LINKEN-Politikerin eine Folgedes allgemeinen Rechtsrucks hierzulande. Den rassistischen ThesenThilo Sarrazins sei jedes vorstellbare Podium geboten, der AfD derWeg in die Parlamente auch durch viele Talkshow-Einladungen geebnetworden, und es sei der gesellschaftlichen Rechten gelungen, dieöffentliche Debatte durch Begriffe und Thesen stark zu beeinflussen."In so einem Klima gedeiht Rechtsterrorismus", so Renner.