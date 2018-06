neues deutschland: Anker statt Ahnung: Kommentar zur am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz

Berlin (ots) - Ab Mittwoch ist Innenministerkonferenz. Auch zuerkennen am emsigen Umherschwirren diverser Forderungen undAnkündigungen im Vorfeld, was nicht alles verschärft werden muss. ZumBeispiel AnKER-Zentren und Abschiebungen. Hier hat sich das »Mehr,mehr, mehr!« zwar als innenpolitisches Mantra etabliert. Doch dernach rechts gerückten Stimmung im Land nach dem Mund zu reden, istnoch lange keine effektive Politik, und Mantras heben Realitäten ebennicht auf - egal, wie lange man sie wiederholt. Noch weniger löstsich dadurch das Grundgesetz auf.So wird auch nach dieser Innenministerkonferenz kein einzigerSchritt in Richtung Problemlösung gegangen sein. Denn dafür wärenEhrlichkeit, Ahnung und ein letzter Rest Anstand gegenüber derBevölkerung notwendig. Ehrlich müsste gesagt werden, dass ohnefaire(!) Abkommen mit Herkunftsländern gar nichts passieren wird.Dass die so oft an Flüchtlinge gerichtete Aufforderung, sich an Rechtund Gesetz zu halten, auch für deutsche Innenminister gilt unddementsprechend Wunsch und Wirklichkeit nicht das Gleiche sind. Dassdie letzten Jahre mit innenpolitischer Kraftmeierei verschwendetwurden, anstatt Fluchtursachen zu bekämpfen, eine effektiveAsylverwaltung zu gewährleisten oder auch nur ansatzweise an einergrundgesetzkonformen Gesamtstrategie zu arbeiten, bei der zurAbwechslung auch Menschen mit Ahnung involviert sind. Stattdessenhaben wir nun Horst Seehofer, der am Anker festhängt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell