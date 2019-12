neues deutschland: Algerischer Publizist Moustapha Hammouche: »Eine offene Konfrontation ist nicht auszuschließen«

Berlin (ots) - Die Präsidentschaftswahlen in Algerien am 12. Dezember stoßen beider Protestbewegung auf Ablehnung. "Die derzeitigen Machthaber sind ein Reliktdes gestürzten Regimes. Um nicht selbst zur Verantwortung gezogen zu werden,organisieren sie diese hausgemachten Wahlen mit ihren eigenen Kandidaten", sagteMoustapha Hammouche der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Mittwochausgabe). Der renommierte algerische Publizist wirft dem Generalstabein Verkennen der ernsten Lage vor. Der Generalstab verstehe nicht, dass er esmit einer Bevölkerung zu tun habe, die genauso entschlossen sei, ihre Zieledurchzusetzen wie das Militär. "Das macht den Ausgang völlig ungewiss undgefährlich. Eine offene Konfrontation ist nicht auszuschließen", sagte derKolumnist, der für die oppositionelle Tageszeitung »Liberté« schreibt. "DieFriedfertigkeit dieser Bewegung ist geradezu spektakulär und historisch." Nurdeshalb hätten die Proteste seit Monaten anhalten können. Eine Garantie für dieZukunft sei das leider nicht: "Wie wir wissen, enden Proteste in dieser Regionder Welt meist blutig."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4464701OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell