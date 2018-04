Berlin (ots) - Die ägyptische Filmemacherin Amal Ramsis hat wieviele ihrer Landsleute 2011 auf dem Tahrir-Platz protestiert und dieRevolution gefeiert. In Ägypten war die Zensur kurz danachdurchlässiger geworden. Auch für den politischen Dokumentarfilm.Heute ist das Land wieder fest in den Händen des Militärs. Derägyptische Film erlebe gerade die schlimmste Phase der Zensur seitlangem, sagt die Leiterin des Frauenfilmfestivals in Kairo imInterview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Donnerstagausgabe). "Es gibt so gut wie keineNeuproduktionen. Ein, zwei nicht kommerzielle Filme dieses Jahrhöchstens, aber die sind handwerklich schlecht gemacht."Allgemein sei die Lage für kritische Filmemacher im arabischenRaum derzeit alles andere als hoffnungsvoll, so Ramsis weiter. Dasgelte auch für Saudi Arabien. Die Ankündigung des saudischenKronprinzen Mohammed Bin Salman, das ganze Land mit Kinos zuversorgen, bedeute nicht, dass es jetzt "auch den unabhängigenarabischen Film" im Land zu sehen geben werde.Amal Ramsis wurde in Europa unter anderem durch ihren 2011gedrehten Dokumentarfilm "Forbidden" bekannt, in dem sie über denAufstand der Menschen in Ägypten gegen das Mubarak-Regime berichtet.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell