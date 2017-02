neues deutschland: zu den Abschiebungen nach Afghanistan

Berlin (ots) - Orange bedeutet tot. Blau steht für verletzt. Grünist die Addition aus beiden. Es geht um Kinder. 923 starben imvergangenen Jahr, 2589 wurden verletzt, verstümmelt, gezeichnet fürihr Leben. Und es geht um ein Land, das 5000 Kilometer vom unsrigenentfernt ist: Afghanistan. Die Zahlen der toten und verletztenZivilisten, die die UNAMA-Mission Jahr um Jahr in Diagramme fasst,sind vor allem deshalb so quälend, weil die Kurve stetig nach obengeht. Schon lange versucht sich die sogenannte internationaleGemeinschaft, die den nimmer ruhenden Bürgerkrieg am Hindukusch durchdie Entsendung von Truppen noch angeheizt hat, sich nicht mehrherauszureden, man habe Mädchen den Schulbesuch ermöglicht undAbwasserbecken gebaut. Jetzt geht es nur noch ums pure Überleben. Dasist Glückssache, denn die Taliban und andere Terrorgruppen operierenlandesweit. Was immer das Bundesinnen- und das Außenministeriumsagen: Es gibt keine sicheren, geschweige friedlichen Regionen mehrin Afghanistan. Auf nd-Anfrage hieß es gestern aus Bayern: Wenn eine»Vollziehbarkeit« vorliege, werde abgeschoben - Männer, Frauen,Kinder. Man richte sich da nach den Vorgaben des Bundes. Wie fühltsich jemand, der vom Berliner Schreibtisch aus sichere afghanischeGebiete festlegt? Und kann jemand, der Namen auf die Abschiebelistenschreibt, nach Feierabend unbeschwert mit seinen lachenden Kindernspielen? Orange bedeutet Tod...Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell