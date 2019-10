neues deutschland: Abkommen zur Unterwerfung/Sebastian Bähr über die Waffenruhe in Rojava

Berlin (ots) - Die USA und die Türkei haben am Donnerstagabendgroßspurig einen fünftägigen »Waffenstillstand« für Rojava verkündet.Die kurdische Miliz YPG soll sich in dieser Zeit aus einer 30Kilometer tiefen Zone aus Nordsyrien zurückziehen, die sowieso nurzahmen Wirtschaftssanktionen der USA gegen Ankara werden aufgehoben.Die nordsyrische Selbstverwaltung hat dem Abkommen nur teilweisezugestimmt. Sie befürwortet zwar die Waffenruhe, lehnt aber einetürkische Besatzung ab. Eine wenig überraschende Entscheidung. Der»Waffenstillstand« ist nämlich nichts weiter als eine Kapitulationder Kurden, auf die sich Trump und Erdoğan geeinigt haben. Würdeman die gewünschte Zone einfach der Türkei zuschreiben, hätte sieihre Maximalforderung an Gebietsansprüchen in Rojava ganz ohneweitere Kämpfe einfach erreicht. In dem betroffenen Gebiet wärenHunderttausende ethnischen Säuberungen und Massakern ausgesetzt.Türkische Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung und Gräueltatenislamistischer Milizen gaben in den vergangenen Tagen bereits einenVorgeschmack. Die »Waffenpause« führt zu keinem Frieden. Sie ist einePropagandataktik von Trump und Erdoğan, um die Kurden alsAggressor darzustellen. Sie ziehen sich nicht zurück? Selber schuld,wenn sie zerbombt werden. Mittlerweile ist es aber sowieso kaum nochrelevant, was Trump an schäbigen Nachrichten verkündet. Die türkischeArmee und ihre Verbündeten schossen bis zum Redaktionsschluss einfachweiter. Der »Waffenstillstand« endet zudem nicht zufällig an dem Tag,an dem Erdoğan in Sotschi auf Putin trifft. Russland setzt alsneue Regionalmacht in Nordsyrien fortan den politischen Rahmen.Während das internationale Mächtespiel in die nächste Runde geht,leistet die Bevölkerung in Rojava Widerstand.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell