neues deutschland: 52 Spielabbrüche in Berliner Fußball-Amateurligen

Berlin (ots) - Immer wieder kommt es in BerlinerFußball-Amateurligen wegen Gewaltvorfällen zu Spielabbrüchen. Dasbelegen Zahlen des Berliner Fußballverbandes (BFV), die der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe)vorliegen. Insgesamt habe es in der Saison 2016/2017 demnach 52Spielabbrüche gegeben, darunter 27 in den Jugendspielklassen und 25bei den Erwachsenen. Davon seien 25 wegen Gewaltausbrüchen und zehnwegen Beleidigung abgebrochen worden. Mindestens zwei davon wurdenwegen rassistischem Verhalten abgebrochen.Es sei außerdem ein rassistischer Vorfall während einesFußballspiels bekannt, welcher vom Schiedsrichter geahndet wordensei, heißt es seitens des Verbandes. »Spielabbrüche können aber auchaufgrund anderer Umstände zustande kommen, zum Beispiel durchschwierige Wetterverhältnisse oder eine Verletzung desSchiedsrichters«, sagte die Pressesprecherin des BFV, Vera Krings.Zahlen für die laufende Saison 2017/18 liegen noch nicht vor.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell