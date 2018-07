neues deutschland: 20.000 Rentner in Brandenburg brauchen Minijobs als Zuverdienst

Berlin (ots) - Das Thema Altersarmut hat längst auch dasBundesland Brandenburg erreicht. Das geht aus einer Einschätzung desLINKE-Politikers Martin Günther hervor, aus der die in Berlinerscheinende Tageszeitung "neues deutschland" in ihrerMittwochausgabe zitiert. Günther, Mitglied im Landesvorstand derLinkspartei in Brandenburg, schreibt: "Minijobben im Ruhestand istfür mehr als 20.000 Rentnerinnen und Rentner auch in BrandenburgRealität. Statt ihren Ruhestand zu genießen, müssen viele im Minijobweiterarbeiten." Die Entwicklung sei erschreckend. Allein von 2016auf 2017 sei die Anzahl der Betroffenen um neun Prozent inBrandenburg gestiegen."Wir müssen leider davon ausgehen, dass diese Entwicklungweitergeht. Allein der ausgedehnte Niedriglohnsektor in Brandenburgspricht deutlich dafür", so Günther. Der LINKE-Politiker fordert:"Das Rentenniveau muss wieder auf mindestens 53 Prozent angehobenwerden. Kürzungsfaktoren und die Rente ab 67 müssen hingegenabgeschafft werden." In diesem Sinne müsse die Landesregierung weiterDruck auf den Bund ausüben, zugleich aber auch auf Landesebenehandeln. So müsse etwa der Vergabe-Mindestlohn im Land auf zunächstmindestens zehn Euro erhöht und möglichst in seinem Wirkungsbereichausgedehnt werden. Die mittelfristige Zielmarke seiner Partei liegebei "deutlich über zwölf Euro".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell