Ein neues Traumbad - eine Welt aus 1.001 Teilen und mehr / Professionelle Alles-aus-einer-Hand-Konzepte wie ELEMENTS übernehmen für den Verbraucher die Sanierung (FOTO)

Stuhr (ots) -Es erscheint wie ein überdimensionales 3D-Puzzle. Ein Puzzle mitmehr als 1.000 Einzelteilen, die mal klein sind und späterunsichtbar, weil sie hinter der Badezimmerwand verbaut sind. Oderrichtig groß - und ein echter Hingucker, wie die formschöneWellness-Wanne. Mehr als 1.000 Einzelteile, installiert unduntergebracht, auf häufig nur acht bis zehn Quadratmetern, die einBad zur Verfügung hat? Was wie ein Meisterstück klingt - es ist aucheines. Damit alle Komponenten bei der Sanierung zusammenpassen,funktional wie natürlich auch optisch, ist fachmännische Kompetenzgefragt. Und das von der Erstberatung über die Planung bis zumEinbau. Kompetenz, wie sie das Ausstellungskonzept ELEMENTS imZusammenspiel mit dem Fachhandwerker bietet, das damit wirbt, dereinfachste Weg zum neuen Bad zu sein.Fachhandwerker Markus Köß kooperiert mit ELEMENTS. "Weil nuneinmal so viele verschiedene Komponenten bei der Sanierung einesBades, egal welcher Dimension, zum Einsatz kommen, empfehle ich, diePlanung und Umsetzung immer aus einer Hand realisieren zu lassen", soder Mann vom Fach. "Dabei sind die meisten Teile hinter der Wandverbaut, wie Wasserleitungen mit Verbindungsstücken, Schellen alsBefestigungen oder Isolierungen für Abwasserrohre."Was der Verbraucher dann sieht und selbst erlebt, nimmtzahlenmäßig den kleineren Part ein, von Waschbeckenarmaturen über dieKeramik bis hin zu Brausen. Weil bei der Badsanierung mehr als 70unterschiedliche Hersteller involviert sind, schätzt Köß umso mehr,dass es Partner wie ELEMENTS gibt. Ein Partner, der dafür Sorgeträgt, dass sämtliche Einzelteile stets verfügbar sind - undletztendlich zusammenpassen. Gemeinsam mit dem potenziellen neuenBadbesitzer trifft er sich in der Ausstellung vor Ort, um imZusammenwirken mit dem Badberater eine markenunabhängige Beratung zuTrends und Produkten durchzuführen, inklusive einer realistischenKostenvorstellung.Online unter www.elements-show.de kann der Verbraucher vorab Klickfür Klick in die Welt der Bäder eintauchen und Produkte sichten, dieseinem Geschmack und Stil entsprechen. Vor Ort in der Ausstellungerlebt er die Produkte dann live und zum Testen. Köß: "Das hat sichbewährt, denn die Zufriedenheit auf Kundenseite ist sehr hoch."