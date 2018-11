Ein neues Seminargebäude an der Bochumer Hochschule fördert das gemeinsame Lernen von Architekten und Bauingenieuren

Dortmund (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW ludGäste zum Richtfest am Rohbau ein / Die offene Architektur mit vielGlas soll Studentinnen und Studenten der beiden DisziplinenzusammenbringenNur fünf Monate nach der Grundsteinlegung hat der Bau- undLiegenschaftsbetrieb (BLB) NRW für heute zum Richtfest am neuenSeminargebäude der Bochumer Hochschule eingeladen. Mit seiner offenenArchi-tektur soll der Neubau die Kommunikation zwischen denFachbereichen Architektur und Bauingenieurwesen fördern. An derfestlichen Veranstaltung nahm auch Ina Scharrenbach, Ministerin fürHeimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW, teil."Im Herbst des nächsten Jahres werden wir das neue, über 3.000Quadratmeter große Seminargebäude voraussichtlich der Hochschuleübergeben können", freute sich Helmut Heitkamp vom BLB NRW Dortmundüber die rasanten Baufortschritte. Als Vertreter des Bauherrnbegrüßte er "seine" Richtfestgäste. Neben der Ministerin kamenBochums Bürgermeisterin Gabriele Schäfer, HochschulpräsidentProfessor Dr. Jürgen Bock und Gabriele Willems, Geschäftsführerin desBLB NRW."Mit dem Seminargebäude entsteht hier das nächste architektonischeSchmuckstück, direkt neben der Blue Box", so Willems. "Das neueGebäude wird mit seinen offenen Strukturen die Vernetzung derFachbereiche fördern - und es wird als Hingucker den Charakter diesesOrtes wesentlich prägen".Geplant haben das Gebäude die Darmstädter Netzwerkarchitekten, dieals Sieger aus dem vorgeschalteten Architektenwettbewerbhervorgegangen waren. Ihr Entwurf zeichnet sich unter anderem durchdie östliche, der Blue Box zugewandten Fassadenseite aus: Die großenGlasflächen, die durch ein netzartiges Konstrukt ausStahlbetonverbundstützen gehalten werden, vermitteln den Eindruck vonineinandergreifenden Riegeln. So deutet das Gebäude das Miteinanderder beiden Fachbereiche schon von außen an. Und schafft im Innerendank offener Kommunikationsflächen die richtigen Voraussetzungendafür. Daneben wird der Neu-bau auf sechs Etagen Büroräume sowieSeminar- und Forschungsbereiche beherbergen.Schnelle Baufortschritte - eine "beeindruckende Leistung"Die Vorfreude auf das neue Seminargebäude war den Gästen deutlichanzumerken. Auf dem Richtfest standen aber vor allem dieerfolgreichen Arbeiten der Bauleute im Vordergrund, die den schnellenAb-schluss der Rohbauarbeiten in nur fünf Monaten erst möglichgemacht hatten. "Eine beeindruckende Leis-tung, für die ich denbeteiligten Unternehmen und Bauleuten nur ein großes Komplimentaussprechen kann", sagte Heitkamp. Den "zünftigen" Richtspruch hieltdenn auch in guter Tradition der Polier des Generalunter-nehmers MBNBau AG, der das neue Gebäude für den BLB NRW errichtet.Die vollständige Meldung inklusive Bildmaterial finden Sie unterhttps://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Presse/181120Über den BLB NRWDer BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.200 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,4 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistungumfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau undModernisierung so-wie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch undarchitektonisch hoch komplexen Immobilien. Der BLB beschäftigt rund2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen.Mehr Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:Jörg FallmeierÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung DortmundTelefon: +49 231 99535-250Mobil: +49 173 279 5379E-Mail: joerg.fallmeier@blb.nrw.dehttp://www.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell