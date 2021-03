Ein neues Rendez-Vous mit Lingerie Française

Paris (ots/PRNewswire) - Nach dem Erfolg früherer Modenschauen hatte Promincor - Lingerie Française, eine gemeinnützige Organisation zur Vereinigung französischer Dessous-Marken unter einem gemeinsamen Label und einer Stimme weltweit, mit Unterstützung des DEFI ursprünglich geplant, im Januar 2021 erneut die größten Marken der Lingerie Française für eine einzigartige Show zusammenzubringen. Doch die Gesundheitskrise, die sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat, war ein Game Changer. Aber in den dunkelsten Tiefen dieser globalen Krise leuchteten ein paar Edelsteine: neue Inspirationen wurden geboren, das Bedürfnis nach Kreativität stieg, ganze Industrien wurden zu 100 % digital. Und damit war "Rendez-Vous", ein sehr französischer Kurzfilm von Lingerie Française, geboren.Lingerie Française und seine 10 renommierten Marken, nämlich Antigel, Aubade, Chantelle, Empreinte, Passionata, Lise Charmel, Lou, Louisa Bracq, Maison Lejaby und Simone Pérèle, laden die ganze Welt zu einem besonderen "Rendez-Vous" ein, um dieses Filmevent auf dem Lingerie Française Kanal zu entdecken.https://www.youtube.com/watch?v=Cp_g9qNAWV8 (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCp_g9qNAWV8&data=04%7C01%7Calexandre.oliveira%40cision.com%7C0d8b28cfdd4e416ce22a08d8e55f58a6%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C637511545008005996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UC74fM%2FbDzkpURhHlJ79N0gtSMXnA67s9yBbqUVSLdg%3D&reserved=0)Dessous waren immer ein Spiegelbild der Zeit. In dieser besonders seltsamen und eng korsettierten Zeit. Lingerie Française bringt einen Hauch von Freiheit durch eine lebendige und spannende Inszenierung. Dieser achtminütige Kurzfilm zelebriert die Vielfalt der Frauen, Inklusivität, natürliche Schönheit und das Loslassen. Rendez-Vous ist eine rhythmische digitale Performance mit sowohl intimen als auch choreografierten Szenen mit 10 Frauen im Alter von 20 bis 60 Jahren, den Größen 34 bis 44, von A-Cup bis H-Cup. Der Film schildert ein rasantes Rennen quer durch Paris und lädt den Zuschauer ein, die Werte der Lingerie Française zu entdecken, deren Einfluss sich weltweit ausbreitet: Hochfranzösische Kreation, Selbstvertrauen, ultimative Passform und nachhaltige Wertschätzung.Gestern trugen Frauen Dessous, um anderen zu gefallen. Heute ist es eher ein hedonistisches Streben: Sie kaufen, um sich selbst glücklich zu machen. Frauen wollen frei sein. Frei, mit ihren Dessous zu spielen, Dinge zu mischen, zu schichten und völlig sinnlich, mutig, aktiv und vielfältig zu sein! Sie fordern ihre Körper durch ihre eigenen Codes, Geschichten und Wünsche zurück... Sie lernen, ihre Fehler zu lieben und gewinnen ultimatives Selbstvertrauen, fernab von dem, was die Gesellschaft vorschreibt.www.lingeriefrancaise.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1454638/RENDEZVOUS_Lingerie_Francaise.jpgPressekontakt:contact@lingeriefrancaise.comOriginal-Content von: Lingerie Française, übermittelt durch news aktuell