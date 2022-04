Ein neues Kapitel beginnt JETZT: XPPen lanciert sein Online-Rebranding

Shenzhen (ots/PRNewswire) -Am 15. April startete XPPen, ein führendes Unternehmen für digitale Malerei, eine Online-Rebranding-Konferenz im Metaversum, was zu großer Begeisterung bei der Generation Z geführt hat.XPPen, das in der Branche bereits einen besonderen Platz einnimmt, bringt den brandneuen Slogan „Dream. Brave. True" für die junge Generation heraus und stellt die Generation Z in den Mittelpunkt. Die neue Markenphilosophie lautet „Boundless Inspiration for Authentic Creation".Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen online eine Rebranding-Ankündigung und sein neues Logo mit innovativem visuellem Erscheinungsbild. Auf der Konferenz, die von der virtuellen Figur Fenix, dem Maskottchen von XPPen, moderiert wurde, wurde die neue Markenvision und Kernphilosophie noch deutlicher.Laut offizieller Aussage von XPPen hat das Unternehmen in Vorbereitung auf das Rebranding seit 2021 schrittweise ein neues Produktlayout eingeführt. Derzeit verfügt XPPen über zwei Kategorien und fünf Produktreihen, darunter die Deco Stift-Tablets und die Artist Stift-Displays.Im vergangenen Jahr machte XPPen mit seiner eigenen Forschung und Entwicklung einen bahnbrechenden Sprung in der Kerntechnologie des X3 Smart Chips. Das Unternehmen verwirklichte das bemerkenswerte „scharfe, stabile und präzise" Malerlebnis, brach das Monopol der Industrietechnologie auf, indem es die chronischen Schmerzpunkte von „Rückstand, Verzögerung, starkem Schlag, unterbrochenen Linien, Instabilität und Frequenzstörungen" auflöste, und setzte somit vollständig das realistische Zeichenerlebnis mit Stift und Papier um.XPPen hat offensichtlich schon lange intensiv und proaktiv mit weltweit preisgekrönten Marken zusammengearbeitet und die authentischen Bestrebungen der jungen Zielgruppe untersucht, sei es mittels der Zusammenarbeit mit weltbekannten Marken wie LINE FRIENDS, in Partnerschaft mit international bekannten Künstlern oder durch aktives Engagement auf verschiedenen Messen zum Thema Animation. Bei XPPen laufen Technik und Kunst zusammen, und die Marke hat erkannt, dass ihr Schicksal eng mit dem Wachstum der jungen Generation verbunden ist.Das CG-Talentschulungsprogramm „Art Star", eine Kunstkommunikations-Community, die Xfans, CG CAMP und andere Plattformen umfasst, sowie ein gemeinsames Angebot mit dem National Advertising Art Design Competition für College-Studierende werden von XPPen bereitgestellt, um Kunstschaffende und Enthusiasten zu ermutigen, ihre Träume zu verfolgen und ihre wahre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Durch diese endlosen Bemühungen treibt XPPen die Entwicklung des gesamten CG-Ökosystems durch eine Meisterleistung der kontinuierlichen Erforschung unendlicher digitaler Kunstmöglichkeiten stetig voran, um kreative Produzenten und internationale Standards auf einen Nenner zu bringen.Für die 17 Jahre alte Marke XPPen, die sich in einer so wichtigen Phase für ein transformatives und umfassendes Upgrade entschieden hat, ist es Chance und Herausforderung zugleich. Welche weiteren Ergebnisse und Überraschungen hält XPPen noch bereit? Das wird die Zukunft zeigen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1796166/Online_Launch_XPPen_Rebranding_Campaign.jpgPressekontakt:Mia Mu,+86-13510502606Original-Content von: XPPen, übermittelt durch news aktuell