Leipzig (ots) -Mareile Höppner, Kamilla Senjo und Promi-Expertin Susanne Klehnziehen in ein neues Zuhause. Dieses zeigt sich dank virtuellerTechnik vielseitig.Wie ist zu erklären, dass eine schicke Couch über einem edlenTeppich schwebt, dass eine Design-Wendeltreppe durch farblichabgegrenzte Etagen führt, die weit größer wirken, als die zurVerfügung stehende 90 qm Produktionsfläche oder das Mareile Höppnerund Kamilla Senjo plötzlich neben der Queen am Buckingham-Palaststehen? Das "Brisant"-Studio mit virtueller Technik und einer360-Grad Grünfläche macht all dies möglich und lässt die Grenzenzwischen Virtualität und Realität verschwimmen.Ab 4. November präsentieren abwechselnd Mareile Höppner, KamillaSenjo und Promi-Expertin Susanne Klehn das neue "Brisant"-Haus aufverschiedenen Etagen. Dort symbolisieren Farben verschiedeneSendungs-Rubriken - so steht zum Beispiel die Farbe Rot für News undMagenta für "Brisant prominent".Über eine imaginäre Wendeltreppe gelangen die Moderatorinnen inEtagen, die mit viel Platz für große Spielflächen konzipiert sind.Durch die neue Orientierung sollen sich die Zuschauerinnen undZuschauer wortwörtlich zu Hause und mitten im Geschehen fühlen. Dasneue Set in Form eines Hauses soll dem Fernsehpublikum einvertrauter, heimischer Ort werden.Ein Design-Höhepunkt im Haus ist das schwebende Halbrund-Sofa, dasfür Interviews und Promi-Talks genutzt wird und ein völlig neuesSeherlebnis verspricht. Ein künstlerisches Gestaltungselement sindvirtuelle Glasflächen, auf die riesige Panoramabilder projiziertwerden können. Bilder, die nah und lebendig wirken und beeindrucken."Brisant" bringt die Zuschauerinnen und Zuschauer so näher an dieGeschehnisse in der Welt. Der elegante Tapetenwechsel vom Real-Studioins virtuelle Set gelingt auch durch einen Mix von neuen Materialenwie Gold, Beton, Glas und Stoff.Das "Brisant-Motto "News meets glam" wird konsequent umgesetzt.Kräftige Typografien einerseits und leuchtende Farbverläufe mitorganischen Formen andererseits unterstützen die Ansprechhaltung derHochglanz-Marke. Für das neue virtuelle Greenscreen-Studio wurden 85Scheinwerfer verbaut und 160 qm grüner Stoff benötigt.Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor:"Mit neuester Studiotechnik und innovativen Designelementen grenztsich "Brisant" von den Boulevardmagazinen deutlich ab und hinterlässtmit dem gekonnten Mix aus hochmoderner Anmutung und einhergehendenauf den Punkt gebrachten journalistischen Inhalten eineneinzigartigen modernen Gesamteindruck."Annette Mugrauer, Redaktionsleiterin "Brisant":"Große Bilder, die Orte des Geschehens, Menschen hautnah - dasneue Studio macht all das möglich und gibt dem Publikum einunmittelbares Erlebnis. Ich bin sehr stolz auf das innovative Design,ein ganz neues 'Look and Feel'. Es hat wirklich viel Spaß gemacht,mit meinem engagierten Team, den Designern und allen Gewerken desMitteldeutschen Rundfunks an der Umsetzung der Ideen zu arbeiten undInspiration in Realität zu verwandeln. 25 Jahre feiert "Brisant" indiesem Jahr und zum Abschluss des Geburtstagsjahres gibt es eineVerjüngungskur und ein hochmodernes Erscheinungsbild. Ein schönesGeschenk für das Hochglanzmagazin und seine Zuschauerinnen undZuschauer! Also: ab dem 4. November alles neu, aber wie gewohnt um17.15 Uhr im Ersten."