neues Deutschland: Kommentar zur Flucht nach Griechenland

Berlin (ots) - Hunderttausende fliehen vor dem Krieg aus Syrien. Die Türkei,eine Kriegspartei, will keine weiteren Menschen beherbergen, schickt sie nachEuropa, wo sie ihr eigentliches Ziel sehen, und gibt den zum Scheiternverurteilten Anti-Asyl-Deal mit der EU auf. Es ist keine fünf Jahre her, dastand Europa vor der Entscheidung, gemäß seiner menschenrechtlichen Standards zuhandeln oder diese über Bord zu werfen. Der Ausgang der 2015er Krise in derAsylpolitik ist bekannt - damals schafften es viele Menschen unter unwürdigenBedingungen meist über die Balkanroute auch nach Deutschland. Ein Albtraum, derden Geflüchteten erspart zu bleiben scheint, jetzt sind die Schotten dicht.Dennoch kann der damalige wie heutige türkische Präsident Erdogan beim Erpressenvon Geld und Einfluss mit der Geisel Mensch erneut auf Erfolg hoffen. Denn dieFrage ist nicht, ob es Europa schafft, seine Land- und Seegrenzen zukontrollieren. Die EU muss sich fragen, wie weit sie zu gehen bereit ist. DieBilder vom türkisch-griechischen Grenzübergang bei Pazarkule/Katanies lassennichts Gutes erahnen. "Handelt endlich!", heißt es nun von CSU-Politiker ManfredWeber. Wohlfeile Worte, denn der Konservative meint alles, nur nicht rasch dieMenschen in Europa aufzunehmen. Eine solche Reaktion zeigt, dass die Lageschlimmer ist als vor fünf Jahren: Mit dem Versagen von damals, zu einersolidarischen Asylpolitik zu kommen, ist offenbar jeglicher Rest an Mitgefühlverloren gegangen.