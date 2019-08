neuer phoenix-Podcast: unter 3 - Erhard Scherfer bespricht in Dreierrunde aktuelle Politik-Themen (FOTO)

Bonn (ots) -Werden die Wahlen in Brandenburg und Sachsen die Republikverändern? Welche Koalitionen wird es künftig geben? Sind Ost undWest in Deutschland nach 30 Jahren Einheit weiter auseinander- stattnäher zusammengerückt? Diese und weitere Fragen diskutieren phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer und der Politikwissenschaftler derFreien Universität Berlin, Prof. Thorsten Faas, zusammen mit KatrinGöring- Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünenim Bundestag. Zu hören ist das Dreier-Gespräch in der ersten Ausgabevon "unter 3 - der phoenix-Politik-Podcast", der ab 30. August aufder Homepage phoenix.de und später auch auf Plattformen wie iTunesabrufbar ist. Zukünftig wird der Audio-Podcast alle 14 Tage freitagserscheinen. Der Titel "unter 3" spielt augenzwinkernd auf eine Regelbei Hintergrundgesprächen zwischen Politik und Medien an: EineInformation, die "unter 3" weitergegeben wird, darf nicht zitiert undkeiner Quelle zugeordnet werden.Neben den aktuellen Themen der Woche werden Scherfer, Faas und ihrjeweiliger Gast je nach Anlass etwa den Tweet der Woche, die Zahl derWoche oder das Buch der Woche zum Thema machen. "Wir wollen dasBesondere der Woche aus dem Berliner Politik-Betrieb ausunterschiedlichen Perspektiven betrachten, analysieren, vertiefen undhoffen, auf diese Weise zum Verständnis und zur Meinungsbildungbeizutragen", so Scherfer. "Wenn man so will: 'Das ganze Bild' fürdie Ohren".Erhard Scherfer berichtet seit 2011 als phoenix-Korrespondent ausder Hauptstadt und ist mit dem Berliner Politik-Betrieb bestensvertraut. Zusammen mit Gerd-Joachim von Fallois wurde er im November2018 mit dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet. Diephoenix- Korrespondenten bekamen den Preis für ihre seriöse undinformative Berichterstattung rund um die sechs Monate dauerndeRegierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017. Auch imKurznachrichtendienst Twitter wird der bekennende BVB-Fan(@ErhardScherfer) für seine schnörkellosen, pointierten Kommentaregeschätzt.Thorsten Faas ist Politikprofessor am Otto-Suhr-Institut derFreien Universität Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehörenWahlen, Wahlkämpfe, Wahlforschung und Wahlstudien, wie er auf seinerHomepage mitteilt. Zudem hat er über den KurznachrichtendienstTwitter geforscht und Aufsätze publiziert. Unter dem Namen@wahlforschung nutzt er den Dienst auch selbst, um sich zu Wahlthemenzu äußern. Da Faas' Sympathien dem FC Bayern München gehören, ist beibesonderen Fußball- Ereignissen unter Umständen mit Diskussionen auchüber den Politikbetrieb hinaus zu rechnen. Selbstverständlichgeschieht auch dies streng "unter 3".Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell