Ein neuer Wegbereiter, eine neue Marke in der Vaping-Industrie - ANYX

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ANYX, eine frische und aufregende neue Vape-Marke, die von der Aspire Group unterstützt wird, hat angekündigt, dass sie ihre erste Pod-System-E-Zigarette am 16. Juni 2022 weltweit herausbringen wird.ANYX hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige, ästhetisch ansprechende Produkte und zufriedenstellende sensorische Erlebnisse für die Benutzer bereitzustellen, und setzt dabei auf modernste Technologie und benutzerorientiertes Design, um die Kunden mit einem völlig neuen Produkterlebnis zu überraschen und zu begeistern. Durch die Verbindung globaler Nutzer mit einer gemeinsamen Leidenschaft will ANYX auch aktiv einen reizvollen, selbstbewussten, energiegeladenen und integrativen Lebensstil fördern.Obwohl ANYX eine neue Marke auf dem Markt ist, kann sie auf jahrelange Erfahrung und Branchenkenntnis zurückgreifen. Neben bekannten technischen Experten in der E-Zigarettenbranche hat ANYX ein Team von Talenten aufgebaut, die zuvor für führende Unternehmen in den Bereichen Internet, Unterhaltungselektronik und schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) gearbeitet haben, und konnte sich so bei seiner Gründung eine Finanzierung in Höhe von mehreren Millionen Dollar sichern.Bis heute hat die Marke mehr als 1.500 Industriepatente erworben und 120 Produktionslinien in drei speziellen Produktionsstätten eingerichtet. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam mit über 120 Ingenieuren sowie über fortschrittliche Produktions-, Vertriebs- und digitale Marketingkapazitäten. Dieses erfahrene Team hat es der Marke ermöglicht, die globale Gemeinschaft mit sicheren, zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Zerstäubungsprodukten zu versorgen, die sich von der Konkurrenz abheben und einen Mehrwert für die Partner der Marke darstellen.Da die Vaping-Technologie immer beliebter wird, suchen immer mehr Menschen nach Produkten, die Genuss und Sinnesfreuden bieten. Im Einklang mit seiner Mission, Produkte mit sozialen Funktionen zu entwickeln und eine benutzerorientierte Marke aufzubauen, hofft ANYX, mit seinen Produkten die Verbindungen zwischen den weltweiten Vaping-Enthusiasten zu stärken und die Kommunikation für eine vielfältigere, angenehmere, trendige und anregende Erfahrung zu fördern.Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns unter www.anyxglobal.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien:Instagram: @ANYX Global (https://www.instagram.com/anyx.global/)Facebook: @ANYX Global (https://www.facebook.com/ANYX-Global-105457852142186)Kontakt:william@anyxglobal.comOriginal-Content von: Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell