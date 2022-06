Ein neuer Rekord: GWM gibt offiziell seinen 300.000sten POER bekannt

Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 8. Mai wurde der 300.000ste GWM POER auf der Produktionslinie der GWM Chongqing Smart Factory im Südwesten Chinas fertiggestellt.Dies ist ein neuer Rekord für GWM, denn im August letzten Jahres wurde das 200.000ste Fahrzeug an Kunden ausgeliefert. In nur zwei Jahren hat GWM POER einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: das 300.000ste Fahrzeug.„Aufgrund seiner herausragenden Produktstärke hat sich der GWM POER zu einem der meistverkauften Modelle entwickelt und den Nutzern weltweit qualitativ hochwertige und intelligente Pickup-Produkte gebracht", erklärte Tony Sun, stellvertretender Geschäftsführer von GWM International, anlässlich der Fertigstellung des 300.000sten GWM POER.Wenn man den chinesischen Markt als Ausgangspunkt nimmt, hat GWM POER seit 2019 in weniger als hundert Tagen das erste bis 10.000ste Fahrzeug am Band produziert.Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen Märkte rund um den Globus gerecht zu werden, bietet GWM POER verschiedene intelligente Konfigurationen an. Auf dem australischen Markt ist das Modell beispielsweise mit mehreren intelligenten Fahrerassistenzsystemen wie dem Spurhalteassistenten (LKA) und der automatischen Notbremsung (AEB) ausgestattet, um die Sicherheit von Fahrern und Passagieren im Straßenverkehr in allen Bereichen zu verbessern.Die AEB-Funktion bremst das Fahrzeug automatisch, wenn der Fahrer in eine Notsituation gerät oder einen Mindestabstand einhalten muss. In solchen Fällen kann diese Funktion Kollisionsunfälle reduzieren und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der globalen Kunden gerecht zu werden, hat GWM vor kurzem auch Jingangpao auf dem chinesischen Markt eingeführt. Hierbei handelt es sich um das neueste Modell in der Unterserie des GWM PICKUP. Der Jingangpao ist mit einer großen Ladefläche ausgestattet, die das Leben und die tägliche Arbeit der Kunden erleichtert. Wenn Kunden beispielsweise planen, große Möbel und mechanische Geräte zu transportieren, kann die Auslegung der Ladekapazität ihnen helfen, den Transport effizienter zu gestalten.GWM POER ist in mehr als 50 Ländern, darunter Australien, Neuseeland, Chile, Saudi-Arabien und Südafrika, auf den Markt gebracht worden und hat auf vielen Märkten ein Umsatzwachstum erzielt.Aus dem vom chilenischen Automobilverband (ANAC) veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die Verkäufe des GWM PICKUP im Februar dieses Jahres um 38 % gestiegen sind und einen Marktanteil von über 19 % haben, was auf den guten Verkauf des GWM POER zurückzuführen ist.„In Zukunft wird GWM seine Pickup-Produkte weiter verbessern und erneuern, damit die Kunden weltweit von den besten Produkten und Dienstleistungen profitieren können, die durch fortschrittliche Technologien möglich werden", so Tony.In diesem Jahr plant GWM auch die Einführung von Jingangpao auf mehreren Märkten, darunter Saudi-Arabien, Chile und anderen Märkten, um den globalen Kunden auf dem Pickup-Markt diversifizierte und kundenorientierte neue Optionen anzubieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831406/A_New_Record__GWM_Officially_Announces_Its_300_000th_POER.jpgPressekontakt:Li Pupu,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell