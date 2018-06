Ein neuer Meilenstein in der Handelsstrategie des Cognac LOUIS XIII

Paris (ots/PRNewswire) -LOUIS XIII eröffnet eigene Boutiquen und bietet seinen Kunden eineFlut von Sinneswahrnehmungen und Emotionen, die weit über dasErlebnis von Cognac selbst hinausgehenNach der Eröffnung seiner ersten Boutique in Peking im Jahr 2016hat LOUIS XIII nun vor kurzem eine zweite und eine dritte Boutique inHarrods (London, UK) und SKP (Xi'an China) eröffnet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/711328/LOUIS_XIII_COGNAC_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711341/LOUIS_VIII_Boutique_Harrods.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/711341/LOUIS_VIII_Boutique_Harrods.jpg) )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711342/LOUIS_VIII_Xian_SKP_Beijing.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/711342/LOUIS_VIII_Xian_SKP_Beijing.jpg) )"Der Cognac LOUIS XIII ist Symbol für französische Lebenskunst undExzellenz. Mit diesen neuen Boutiquen verändert LOUIS XIII dieSpielregeln im Wein- und Spirituosengeschäft und schreibt ein neuesKapitel in seiner Geschichte", so Ludovic du Plessis, GlobalExecutive Director.HANDELSZIELJede Boutique präsentiert das LOUIS XIII-Sortiment inverschiedenen Editionen. Die stilvollen Räumlichkeiten bietenmaßgeschneiderte Services und exklusive LOUIS XIII-Erlebnisse, diebei den geschätzten Boutique-Besuchern bleibende Eindrückehinterlassen werden. Die Kunden können LOUIS XIII im Glas, pur oderin Verbindung mit einem schönen Essen genießen, damit sein vollesAroma ganz zur Entfaltung kommen kann. LOUIS XIII bietet seinenKunden private Vorveranstaltungen für limitierte Editionen nachVereinbarung, Buchungen für private Besuche und Neuvorstellungen imMaison LOUIS XIII in Cognac (Frankreich), die gesamte Palette derLOUIS XIII-Kollektionen, von La Miniature bis Le Mathusalem, sowiepersonalisierte Liefer- und kundenspezifische Services, und damit einbeispielloses maßgeschneidertes Angebot.SYMBOLE FÜR LUXUS UND DESIGNDie LOUIS XIII-Boutique wurde von RDAI, dem renommiertenHigh-End-Architektur- und Designbüro für die einflussreichenHermès-Flaggschiffe und Elie Saab entworfen. Sie bietet eine gekonnteMischung aus Luxus und Eleganz, Design, Digitaltechnik undindividueller Beleuchtung, die alle Sinne anspricht. "DasDesignkonzept kombiniert edelste Materialien mit modernsten digitalenInnovationen, um Poesie und Gefühl, die Erfahrung von LOUIS XIII, zuinspirieren", so Denis Montel, Künstlerischer Leiter undGeschäftsführer von RDAI und RDAI Architecture."Die Boutiquen präsentieren Materialien und Farben, die dieGeschichte von LOUIS XIII erzählen - Kalkstein, der Erinnerungen andas kostbare kalkhaltige Terroir hervorruft, Kupfer, das an dieEau-de-vie-Stills erinnert, Eiche, die alte Fässer ins Gedächtnisruft, Glas und Kristall für die Dekanter, und ein atemberaubendesHerzstück, das Century Wheel, ein Lichtkreis, der, wenn sich die Handnähert, eine Reise durch die zehn Jahrzehnte von LOUIS XIII beginnt.Der Reifeprozess wird in den satten Farbnuancen von Cognacdargestellt, der in 1200 Lichtpunkten durch den säuregeätzten Spiegelerscheint und eine lyrische und sinnliche Erfahrung der Zeit bietet."https://www.louisxiii-cognac.com/en/storePressekontakt:CAROLINE SARROT. LOUIS XIII GLOBAL COMMUNICATION DIRECTOR,+33-6-83-49-17-37Original-Content von: LOUIS XIII COGNAC, übermittelt durch news aktuell