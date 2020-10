Ein neuer Marihuana-REIT-Rivale für Innovative Industrial Properties kommt auf den Markt

Seit seinem Börsendebüt Ende 2017 ist Innovative Industrial Properties (WKN:A2DGXH) der einzige öffentlich gehandelte Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Cannabis konzentriert. Aber in naher Zukunft wird ein neuer auf den Markt kommen.

Wie Innovative wird sich dieses Unternehmen ausschließlich auf die Anbauflächen, Verarbeitungsanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und andere Immobilien konzentrieren, die von der Marihuanaindustrie benötigt werden.

Das neue Unternehmen – unter welchem Namen es firmieren wird, ist noch etwas fraglich – wird über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die jetzt Subversive Real Estate Acquisition REIT (WKN:A2P033) heißt, in den öffentlichen Handel kommen.

Dabei wird sich ein bestehendes Unternehmen – in diesem Fall Inception REIT – innerhalb von Subversive in einer fast 183 Millionen US-Dollar teuren „qualifizierenden Transaktion“ einfügen, wobei die beiden fusionieren werden. Bei diesem Manöver handelt es sich im Wesentlichen um einen Börsengang durch die Hintertür, der nächsten Freitag, den 30. Oktober, abgeschlossen werden soll.

Das daraus resultierende Unternehmen wird deutlich kleiner als Innovative sein. Im Moment besteht das Portfolio von Subversive aus 12 Immobilien mit verbindlichen Verträgen und fünf First-Lien-Darlehen; diese befinden sich in neun US-Bundesstaaten, hauptsächlich in Kalifornien. Nach Angaben des SPAC sind diese Immobilien 201 Millionen US-Dollar wert.

Inception REIT hält derweil drei Immobilien und eine Hypothek auf ein Einzelhandelsgeschäft, die sich alle in Südkalifornien befinden.

Zum Vergleich: Am 21. September hatte Innovative 63 Immobilien in seinem Portfolio. Sein Immobilienvermögen belief sich am Ende des letzten Quartals auf mehr als 815 Millionen US-Dollar.

Ähnlich wie Innovative wird sich das neue Unternehmen auf Sale-Leaseback-Transaktionen konzentrieren. Solche Deals sind bei Cannabis-Unternehmen sehr beliebt, weil sie Kapital freisetzen, das die Betreiber in der klammen und häufig Geld verlierenden Marihuanaindustrie dringend benötigen.

The post Ein neuer Marihuana-REIT-Rivale für Innovative Industrial Properties kommt auf den Markt appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 130 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.



Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 20.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020