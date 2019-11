Mit neuer Kraft voraus - die Wärmepumpe

Berlin (ots) - Wärmepumpen sind auf dem Vormarsch. 2018 belegten sie unter denHeizsystemen beim Neubau den ersten Platz. Als Alternative zu fossilenEnergieträgern kommt der Wärmepumpe bei der Energiewende eine wachsendeBedeutung zu. Mit einem Anteil von 44 Prozent bei den genehmigten Anlagen imNeubau überholte 2018 die Wärmepumpe Öl- und Gasheizungen. Hersteller verbesserndie Technologie ständig.Weitverbreitet sind Luft-Wasser-WärmepumpenBesonders beliebt bei Verbrauchern ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Dieelektrisch betriebene Anlage nutzt die Wärme aus der Umgebungsluft für dieHeizung. Sie ist gut für die Heizungssanierung geeignet, zeichnet sich durcheinen relativ geringen Installationsaufwand aus und ist platzsparend. Außerdemmüssen keine Grundstücks- oder wasserrechtlichen Vorschriften beachtet werden.Das ist zum Beispiel bei Erdwärmepumpen und Grundwasser-Wärmepumpen der Fall.Letztere punkten allerdings durch eine bessere Energieeffizienz und geringereBetriebskosten.Wichtige Faktoren für die EffizienzUm die Leistungsfähigkeit einer Wärmepumpe zu beurteilen, dient die sogenannteJahresarbeitszahl (JAZ) als Orientierung. Sie gibt an, in welchem VerhältnisStromerzeugung und abgegebene Heizwärme stehen. Eine JAZ von 4,0 besagt, dass 1Kilowattstunde Strom nötig ist, um 4 Kilowattstunden Heizwärme bereitzustellen.Je höher der JAZ-Wert ist, desto besser. Das Umweltbundesamt empfiehlt einenWert von über 4,0. Die meisten Erdwärmepumpen und Grundwasser-Wärmepumpenübertreffen diese JAZ, Luft-Wasser-Wärmepumpen erzielen den Wert unter günstigenBedingungen. Entscheidend ist, dass die Wärmepumpe an den individuellenWärmebedarf angepasst wird. Dabei spielen die Größe der zu beheizenden Räumeeine Rolle, die Temperaturen, die benötigt werden, um sich wohlzufühlen, sowiewärmedämmende Maßnahmen. Nach dem persönlichen Wärmebedarf bemisst sich dieHeizleistung und damit auch die JAZ, die die Wärmepumpe erbringen muss. Wer übereine Modernisierung der Heizung nachdenkt, kann einen Energieberaterhinzuziehen. Dieser ermittelt anhand des aktuellen Zustandes der Immobilie undder persönlichen Gewohnheiten, welche Maßnahmen sinnvoll sind.Flexibel einsetzbar und gut zu kombinierenDie Annahme, dass Wärmepumpen in Altbauten nur im Rahmen einer Vollsanierungmöglich sind, ist überholt. Hersteller haben neue Anlagen entwickelt, die ebensoin teilsanierten Gebäuden hohe Jahresarbeitszahlen erreichen. Auch sogenannteHybridlösungen, bei denen Sie Ihre Wärmepumpe mit einer bestehenden Öl- oderGasheizung verbinden, sind möglich. Wer eine noch klimafreundlichere Variantehaben möchte, erweitert einfach die Wärmepumpe mit einem Kaminofen oder einerSolaranlage. Mit einer Photovoltaikanlage kann eigener Strom produziert und fürdie Wärmepumpe genutzt werden. Ergänzend dazu könnte mit dem Strom vom Dachaußerdem ein Elektroauto aufgeladen werden. Für den relativ geringenStromanteil, den eine Wärmepumpe braucht, bieten die meisten Energieversorgergünstige Tarife.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot desForums für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007 informiert dasServiceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für einewirtschaftliche Heizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhaltenSie unter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizen undaktuelle Informationen gibt es auch auf Facebook.Bildmaterial stellen wir Ihnen gern zur Verfügung. Schicken Sie uns einfach eineE-Mail.Pressekontakt:Josefin Heddrich| KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-25 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56796/4454009OTS: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.Original-Content von: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell