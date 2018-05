Berlin (ots) - Am 15. Mai 2018 fiel im brandenburgischen Gröben die erste Klappefür den Fernsehfilm "Krauses Hoffnung" mit dem beliebten Schauspieler HorstKrause. Nach "Krauses Fest", "Krauses Kur", "Krauses Braut", "Krauses Geheimnis"und "Krauses Glück" folgt mit "Krauses Hoffnung" der sechste Teil der charmantenFilmreihe. Bernd Böhlich schrieb wieder das Drehbuch und führt Regie. Gedrehtwird bis zum 15. Juni 2018 in Gröben bei Potsdam, Ihlow (Oberbarnim), Debno(Polen) und auf der Insel Poel.Kurzinhalt:Polizeihauptmeister Horst Krause (Horst Krause) kümmert sich seit seinerwohlverdienten Pensionierung gemeinsam mit seiner Schwester Elsa (Carmen-MajaAntoni) um den Gasthof in Schönhorst. Es wäre alles gut, wenn Elsa nicht sovergesslich wäre... Eine brennende Pfanne in der Küche ruft sogar die Feuerwehrauf den Plan. Krause macht sich große Sorgen um Elsas Gesundheitszustand. Wassoll ohne sie aus dem Gasthof werden? Meta (Angelika Böttiger) und Rudi (ThiloPrückner) kommen aus Köln zurück, der Familienrat wird einberufen. Krause willkurzerhand verkaufen, doch dem stellt sich Bürgermeister Stübner (BorisAljinovic) vehement entgegen, damit dem Ort ein Gasthof erhalten bleibt. Jederhat eine andere Vorstellung von der Zukunft des Hofes.Eine Reise mit den Schwestern in die alte Heimat nach Pommern soll erstmal dieGemüter beruhigen und Elsa Gutes tun. Doch bei der Heimkehr erkennt Krauseplötzlich, warum Meta ihn zu dieser Reise ermutigt hat: Rudi hat während ihreraller Abwesenheit seine ganz eigenen Ideen für den Gasthof verwirklicht. Kanndie Familie am Ende wieder zusammenrücken und eine gemeinsame Lösung finden? Daswäre Krauses größte Hoffnung ...In weiteren Rollen: Pauline Knof, Victor Choulman, Gisa Flake, Bernd Stegemannu. v. a.Der Film "Krauses Hoffnung" ist eine Produktion der mafilm GmbH Berlin(Produzenten: Eva-Marie Martens und Alexander Martens)im Auftrag von ARD Degeto(Redaktion: Stefan Kruppa) und rbb (Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla). DerFilm wird voraussichtlich 2019 unter dem Label "Endlich Freitag im Ersten"ausgestrahlt.Aus Zeitgründen können wir leider keinen Settermin anbieten. Erste Pressefotosstehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung.Pressekontakt:rbb Presse & Information, Telefon: (030) 97993-12106claudia.Korte@rbb-online.de ;Grabner|Beeck Kommunikation GbR, Rolf Grabner & Christiane BeeckTelefon: (030) 30 30 630, Fax: (030) 30 30 63 63,E-Mail: rg@gb-kommunikation.com & cb@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell