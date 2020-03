Ein neuer Akteur auf dem Markt für Passwort-Manager - NordPass - hat eine umfassende Sicherheitsüberprüfung durchgeführt

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - NordPass hat native Apps für Mac, Windows undLinux auf den Markt gebracht, Trusted Contacts eingeführt, neue mobileFunktionen hinzugefügt und eine Sicherheitsprüfung durchgeführtNordPass (https://nordpass.com/) führt neue Funktionen für PCs und Mobiltelefoneein, um den Passwort-Manager sicherer und bequemer zu machen. Von nun an könnenBenutzer native Apps für Mac, Windows und Linux herunterladen und eine neueFunktion namens "Trusted Contacts" nutzen. Daneben hat NordPass eine umfassendeSicherheitsprüfung abgeschlossen(https://nordpass.com/zh/blog/nordpass-security-audit-2020/).Die Sicherheitsbewertung wurde vom Berliner IT-Unternehmen Cure53 durchgeführt.Es konzentrierte sich auf die kryptografische Prämisse von NordPass, denQuellcode, die Hintergrundanwendung und ihre Codebasis. Cure53 prüfte dieNordPass-Infrastruktur in mehreren Stufen - vor und nach der offiziellenFreigabe im November letzten Jahres."Es wurden zahlreiche positive Beobachtungen in Bezug auf den Detaillierungsgradund die Einhaltung der Spezifikation, die Klarheit und Lesbarkeit des Go-Codesund der Implementierung, die allgemeine Sicherheit der Desktop-Anwendung, dieBrowser-Erweiterung sowie die iOS- und Android-Zweige der NordPass-Anwendungengemacht", so der Cure53-Prüfbericht. "Der NordPass-Komplex sollte als sichereingestuft werden", so Dr. Mario Heiderich, Gründer und CEO von Cure53.Laut Chad Hammond, einem Sicherheitsexperten von NordPass, ist das Unternehmenmit den Ergebnissen sehr zufrieden: "Das Vertrauen unserer Kunden ist für unsvon entscheidender Bedeutung, und diese unabhängige Prüfung hat uns geholfen,einen zuverlässigeren und robusteren Passwortmanager aufzubauen. Die Prüfung hatgezeigt, dass wir unseren Ansprüchen gerecht werden."Darüber hinaus hat NordPass auch eine neue Funktion namens Trusted Contacts(https://nordpass.com/blog/introducing-trusted-contacts-feature/) eingeführt."Die Weitergabe Ihrer Passwörter über Text oder Haftnotizen ist gefährlich. DieFunktion Trusted Contacts von NordPass (https://nordpass.com/) macht das Teilenvon Passwörtern sowohl sicher als auch praktisch", so Chad Hammond, derSicherheitsexperte bei NordPass.NordPass hat auch viele interessante Funktionen für Mobiltelefone eingeführt.Eine davon - OCR Scanning (https://nordpass.com/features/ocr-scanning/) - isteine Technologie zur Erkennung von Text in Dokumenten oder Bilddateien. OCR kanndie Kreditkartendaten eines Benutzers oder schriftliche Notizen zur sicherenSpeicherung im NordPass-Tresorraum scannen. Eine weitere neue Funktionalität istdie Biometrie - Benutzer können die NordPass-App mit Gesichts-ID oderFingerabdruck einrichten.NordPass wird nun auch offline auf Mobiltelefonen zugänglich sein und Android-und iOS-Tabletts unterstützen. Schließlich hat NordPass auch eineAutofill-Funktion eingeführt, die die Lieblingswebseiten eines Benutzers erkenntund ihn fragt, ob er sich anmelden möchte.Native Apps für Mac, Windows und Linux sind ein weiterer bedeutender Schrittnach vorn für NordPass (https://nordpass.com/download/). Diese Anwendungenarbeiten mit der Browser-Erweiterung zusammen, um eine nahtlose Integration zugewährleisten, und warnen die Benutzer, wenn sie versuchen, Anmeldedaten in eineunsichere Website einzugeben.NordPass wurde von NordVPN (http://nordvpn.com/), einem der weltweit führendenVPN-Dienstleister, ins Leben gerufen.ÜBER NORDPASSNordPass ist ein Passwortmanager der neuen Generation, bei dem modernsteTechnologie, Zero-Knowledge-Verschlüsselung, Einfachheit und intuitives Designim Vordergrund stehen. Es speichert und organisiert Passwörter sicher, indem essie an einem bequemen Ort aufbewahrt. NordPass wurde von denCybersicherheitsexperten hinter NordVPN - einem der fortschrittlichstenVPN-Dienstleister der Welt - gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter:nordpass.com (https://nordpass.com/download/).Pressekontakt:Laura TyrellNordVPNHead of Public Relationslaura@nordvpnmedia.com+44-(0)20-7193-5406Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142049/4538880OTS: NordPassOriginal-Content von: NordPass, übermittelt durch news aktuell