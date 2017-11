Hamburg (ots) - Die Regulierung von KfZ-Haftpflichtschäden hatsich nach der Beobachtung von Verkehrsanwälten in den vergangenenJahren deutlich verschlechtert. Besonders der Marktführer HUK-Coburgfalle negativ auf. Das hat eine Forsa-Umfrage ergeben, über die der"stern" in seiner am Donnerstag erscheinenden neuen Ausgabeberichtet.72 Prozent der 1072 befragten Anwälte sagen, dass sich in denletzten fünf Jahren das Regulierungsverhalten verschlechtert habe,für 52 Prozent sogar deutlich, lediglich vier Prozent erkennenVerbesserungen. Vor allem die Bearbeitungszeiten haben sich offenbardeutlich verlängert. Außerdem wird der Einsatz vonVerzögerungstaktiken kritisiert sowie die immer häufigere, meistunberechtigt erscheinende Kürzung bzw. Zurückweisung von Leistungen.Bei offener Abfrage benennen die Anwälte als ProblemversichererNummer Eins spontan die HUK-Coburg, gefolgt von der Allianz und derVHV. Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass dieseUnternehmen eine sehr große Zahl von Versicherungsverträgen haben undes dementsprechend ein höheres Potenzial für Streitfälle gibt. Dochdie Forsa-Studie zeigt in einer Vielzahl von Frage-Komplexen eindeutliches Gefälle zwischen den Unternehmen.Bei der Bewertung der 20 umsatzstärksten Versicherungsunternehmensagen 68 Prozent der Verkehrsanwälte, dass es bei der HUK Coburg"häufig" Probleme bei der Regulierung von Haftpflichtschäden gebe.Dahinter folgen die VHV (46 Prozent) und die Allianz (44 Prozent).Die wenigste Kritik gibt es an der Gothaer, bei der lediglich neunProzent von häufigen Problemen berichten. In der KategorieBearbeitungszeiten schneidet die Allianz am schlechtesten ab. 50Prozent der befragten Anwälte sagen, dass es bei ihr häufig zuunangemessen langen Bearbeitungszeiten komme. Dahinter folgen dieHUK-Coburg (36 Prozent) und die VHV (33 Prozent).Allianz und VHV wollten sich gegenüber dem "stern" nicht äußern.Die HUK-Coburg, Marktführer mit mehr als elf Millionen Verträgen,wehrt sich gegen die Kritik der Anwälte. "Unsere Kunden beschwerensich seltener als marktüblich, und wir führen seltener Prozesse mitKunden oder Anspruchstellern", so Holger Brendel von derUnternehmenskommunikation des Versicherers gegenüber dem "stern". DerGesamtverband der Versicherungen kritisiert, dass sich dieErfahrungen der Anwälte nur auf unzufriedene Kunden stütze. Demwiderspricht Jörg Elsner, Vorsitzender der ArbeitsgemeinschaftVerkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein, der die Umfrage in Auftraggegeben hat: "Der Geschädigte kann nicht darauf vertrauen, dass ihmfreiwillig das gezahlt wird, was ihm zusteht." Bei den Versicherernwürde die Schadensregulierung heute nicht nach juristischen, sondernnach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. "Unsereregelmäßigen Umfragen zeigen, welche Versicherer hier besondersauffallen."Datenbasis: Das Forsa-Institut hat vom 6. Oktober bis 3. November2017 insgesamt 1072 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrechtim Deutschen Anwaltverein mithilfe eines Online-Fragebogens befragt.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe "stern" zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040/3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell