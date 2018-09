Die neuen gesichter von Giorgio Armani Beauty auf dem roten teppich der 75. Internationalen filmfestspiele im rahmen der Biennale von Venedig

Mailand (ots/PRNewswire) -Giorgio Armani Beauty, der Offizielle Beauty Sponsor der 75.INTERNATIONALEN FILMFESTSPIELE VON VENEDIG, freut sich, seine neuenBeauty-Gesichter offiziell bekanntzugeben, die vergangenes Wochenendeauf dem roten Teppich auftraten.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739571/Giorgio_Armani_Beauty_Logo.jpg )Die chinesische Schauspielerin Elaine Zhong (???) und die ModelsBarbara Palvin, Sara Sampaio, Madisin Rian und Greta Ferro verkörpernmit ihren unterschiedlichen Formen von Weiblichkeit und ihrerModernität allesamt die Marke Giorgio Armani.Die einzigartig innovativen Produkte der Make-up- undHautpflege-Linien von Giorgio Armani Beauty ermöglichen es Frauen,ihre natürliche Schönheit zu unterstreichen, sich im besten Licht zupräsentieren und dabei mehr zu enthüllen als zu verändern.Diese fünf Frauen werden die Testimonial-Riege der Marke rund umdie Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett bereichern,die Anfang des Jahres zur ersten Global Beauty-Botschafterin vonGiorgio Armani Beauty ernannt wurde. Cate Blanchett ist das Gesichtdes Dufts "Sì" seit seiner Kreation im Jahr 2013. In dieser neuenRolle verkörpert sie auch die Hautpflege- und Make-up-Produkte derMarke.Elaine Zhong, auch bekannt als ZHONG Chuxi (???), ist einepreisgekrönte chinesische Schauspielerin, die durch den von derKritik gefeierten Blockbuster "Youth" (2017) bekannt wurde. Sie istAbsolventin der renommierten Shanghai Theater Academy fürdarstellende Künste. Heute ist sie eine Leitfigur der neuenchinesischen Kinogeneration. Elaine Zhongs kraftvolle Schönheit undihr distinguiertes Erscheinungsbild vermitteln die zentralen Wertevon natürlicher Eleganz und Authentizität.Barbara Palvin ist seit 2014 das Gesicht von ACQUA DI GIOIA undengagiert sich seit kurzem für "Acqua for Life", das globaleEntwicklungsprogramm der Marke. Mit ihrer lebenssprühenden Schönheit,dem fröhlichen Individualismus und ihrem Bekenntnis zu denMarkenwerten passt Barbara Palvin perfekt in das Beauty-Universum.Das junge Supermodel aus Ungarn zierte bereits das Cover einiger derweltweit bedeutendsten Zeitschriften und war auf den Laufstegen derFashion Weeks in London, Mailand und Paris zu sehen.Sara Sampaio ist ein portugiesisches Model, das in New York lebtund zu Jahresbeginn neben Cate Blanchett und gemeinsam mit AdwoaAboah in der Markenkampagne des Dufts "SÌ PASSIONE" auftrat. Sieerschien auf den Titelseiten der renommiertesten Modepublikationenund ist außerdem zu einer modernen Catwalk-Ikone geworden. Mit ihrerkompromisslos positiven Lebenseinstellung und ihrem ansteckendenLächeln verkörpert sie reine Lebensfreude. Im Juni 2016 unterstütztesie aktiv den amerikanischen Tierschutzverein ASPCA bei seinemEinsatz für herrenlose Tiere.Madisin Rian ist ein New Yorker Model, das auf den Runwaysprestigeträchtiger Marken zu sehen ist. Zu Beginn des Jahres wirktesie in der "Neo Nude"-Kampagne der Marke mit und brachte dort ihrepulsierende Energie und atemberaubende Schönheit ein. Madisin Rianist eine aufgeschlossene Globetrotterin, die die Welt am liebsten mitihrer Familie bereist.Model und Schauspielerin Greta Ferro stammt aus Italien und war in"Una Giacca" ("A Jacket") zu sehen, dem Kurzfilm, der für die ersteFassung des Projekts "Armani/Laboratorio" gedreht wurde.Die neuen Beauty-Kampagnen mit diesen neuen Gesichtern starten abSeptember 2018.Foto (https://wetransfer.com/downloads/a7ee1d3b88e2aa9b13cdd3e3c6926d3d20180905170647/032f77)- und Videoinhalte (https://wetransfer.com/downloads/6d2d6ac7d2599e6431abf3ba6b7cebf020180905151305/3a84c7)stehen hier zum Download bereit.Giorgio Armani Beauty - Schlichtheit, natürliche Eleganz undAuthentizität - Seit 18 Jahren ist Giorgio Armani Beauty Garant fürwunderschön texturierte Make-up-Produkte - einige davon entstandendirekt im Backstage-Bereich der Fashion Shows: Hautpflege mitwegweisender Spitzentechnologie. Inspiriert von Frauen, kreiert, umihre natürliche Schönheit zu enthüllen, nicht zu verstecken, bestichtdie Marke durch eine Fülle namhafter Kult-Produkte: "Eyes to Kill"Mascara und Lidschatten, "Lip Maestro" und "Ecstasy Shine", "PowerFabric" und "Luminous Silk" Foundation sowie die Gesichtspflegeserien"Crema Nera" und "Armani Prima". Die Marke ist auch bekannt für ihreDuftkollektionen für Damen und Herren, darunter "Acqua Di Giò", "Sì"und "SÌ PASSIONE", ebenso wie für ihre Haute Couture-Duftlinie"Armani Privé".Kontact: Martin BREBAN, International PR & Influence CommunicationDirector, GIORGIO ARMANI FRAGRANCES & BEAUTYPressekontakt:+331-49-64-67-99Original-Content von: Giorgio Armani Fragrances & Beauty, übermittelt durch news aktuell