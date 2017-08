Mit dem neuen #WieEinMädchen Video ermutigt Always Mädchen weltweit, sich auszuprobieren, Fehler zu machen, dazuzulernen und weiterzumachen #WieEinMädchen (VIDEO)

Schwalbach am Taunus (ots) -In der Pubertät schwindet das Selbstvertrauen, dieHerausforderungen werden größer und das Umfeld kritischer. In dieserZeit der größten körperlichen, aber auch mentalen und emotionalenVeränderung werden sich Mädchen erstmals des Drucks bewusst, denErwartungen der Gesellschaft zu entsprechen. Die neueste Always"Confidence & Puberty" Studie zeigt, dass 62% der Mädchen sich vonder Angst vor dem Versagen lähmen lässt. 73% schrecken deshalb vorneuen Herausforderungen zurück. Always möchte Mädchen bewusstmachen,dass Rückschläge und die Fähigkeit, damit umzugehen, entscheidend fürdie persönliche Weiterentwicklung sind. Gemeinsam mit der RegisseurinLucy Luscombe hat Always daher ein neues #WieEinMädchen Videogedreht, in dem Mädchen ermutigt werden sollen, ihre negativeSichtweise gegenüber Fehlern aufzulösen.In der von Always beauftragten Studie berichten 76% der Mädchen,dass der gesellschaftliche Druck, dem Umfeld zu gefallen,verantwortlich für ihre Angst ist.* Dabei zeigen Forschungen auf,dass Fehler zu unserem Erfolg beitragen: Sie fördern Mut undMotivation, Neues zu lernen und uns auszuprobieren - langfristig wirdso das Selbstbewusstsein maßgeblich gestärkt.* Deshalb ruft Alwaysalle Mädchen und Frauen dazu auf, mutig Neues zu probieren, aus ihrenFehlern zu lernen und weiterzumachen #WieEinMädchen.Die wichtigsten Ergebnisse der neuen Always "Confidence & Puberty"Studie* im Überblick:- Über die Hälfte der Mädchen verliert ihr Selbstvertrauen in derPubertät- 62% der Mädchen fühlen sich von der Angst vor Fehlern währendihrer Pubertät beeinträchtigt- 73% der Mädchen probieren aus Angst während der Pubertät nichtsNeues aus- Die Mehrheit der Mädchen sagt, dass sie die Angst dazu bringt,Interessen nicht weiterzuverfolgen- Die Hälfte der Mädchen denkt, dass die Gesellschaft Mädchenablehnt, die Fehler machen- 8 von 10 Mädchen berichten über gesellschaftlichen Druck,perfekt sein zu müssen- 60% der Mädchen sind sich einig, dass diese Angst von sozialenMedien geschürt wird- Die wichtigsten Eigenschaften, die Mädchen gewinnen, wenn siesich an etwas Neuem probieren, sind Selbstvertrauen, Wissen undMut- Über 80% würden viel mehr ausprobieren, wenn das Scheitern inihrer Pubertät "erlaubt" wäreDazu hat sich Always mit der renommierten Regisseurin LucyLuscombe zusammengetan. Das Ergebnis ist ein faszinierendes neues#WieEinMädchen Video, das Mädchen durch ihren Schulalltag begleitet.Sie behaupten sich in Schulprojekten wie Theaterproben, beimSchachspielen und in anderen Alltagssituationen, die für die großeAngst vor Rückschlägen stehen. Die einzigartige Geschichte jedesdieser Mädchen zeigt die vielen Möglichkeiten, sich auszuprobieren,Fehler zu machen, dazu zu lernen und weiterzumachen #WieEinMädchen.Was die Protagonistinnen bewegt und wie sie andere Mädchen und Fraueninspirieren, Fehler als Antrieb zu nutzen, sehen Sie im Video:https://youtu.be/l-qFJQUPEoQWenn sie sich dem Erwachsenenalter nähern und zurückblicken,erkennen viele Mädchen erst, dass ihre Rückschläge siewiderstandsfähiger gemacht haben. Die häufigsten Dinge, die durch daserneute Ausprobieren gewonnen wurden, sind Wissen, Mut undSelbstvertrauen.* Deshalb ist es wichtig, dass Mädchen lernen,Scheitern als etwas Natürliches anzunehmen und auch unsereGesellschaft sie dazu ermutigt, weiterzumachen. In der Tat sind sich80% der Mädchen einig, dass sie sich mehr Herausforderungen stellenwürden, wenn es während der Pubertät "erlaubt" wäre, Fehler zumachen."Es ist herzzerreißend und alarmierend, dass sich offenbar dieHälfte der Mädchen von der Gesellschaft abgelehnt fühlen, wenn ihnenetwas nicht gleich gelingt", sagt Michèle Baeten, Associate Director,Procter & Gamble. "Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in demMädchen sich sicher fühlen und wissen, dass sie voll unterstütztwerden - um Fehler zu machen, dazu zu lernen und weiterzumachen#WieEinMädchen."Mit Fotos, Videos oder Nachrichten und unter den Hashtags#WieEinMädchen und #LikeAGirl kann Jeder Teil der Bewegung werden undandere dazu ermutigen, aus Fehlern zu lernen, sie als Antriebanzusehen, der unser Selbstbewusstsein stärkt.Über Always #WieEinMädchenSeit Juni 2014 bestärkt die Always #WieEinMädchen #LikeAGirlBewegung bereits Millionen Mädchen weltweit darin, dass "etwas wieein Mädchen tun" gleichbedeutend mit "etwas Großartiges tun" ist. DieKampagne zeigt, welche negativen Auswirkungen der Ausdruck "wie einMädchen" auf das Selbstbewusstsein junger Frauen haben kann. Zugleichhat sie eine globale Bewegung inspiriert und begonnen, die häufig mitVorurteilen behaftete Sichtweise der Menschen zu verändern: Nachdemsie die #WieEinMädchen #LikeAGirl Videos gesehen hatten, empfanden76% der Befragten den Ausdruck "wie ein Mädchen" nicht mehr alsabwertend.* Im Jahr 2015 verdeutlichte eine weitere Studie vonAlways, dass 45% der befragten Mädchen empfinden, die Gesellschaftschränke sie ein, indem sie ihnen vorschreibe, was sie tun sollen undwas nicht.* Mehr als die Hälfte aller Mädchen hat wenig Hoffnung aufBesserung und geht sogar davon aus, dass die gesellschaftlichenEinschränkungen für Mädchen in zehn Jahren unverändert oder nochstärker ausgeprägt sein werden. Im Juni 2016 wurde eine neue Studieveröffentlicht, die zeigt, dass Mädchen im Alter von 17 Jahrenaufgehört haben, Sport zu machen. Um Mädchen dazu zu ermutigen,weiterhin aktiv zu sein, startete #LikeAGirl - die "Keep Playing"Initiative, welche von 30 Olympia-Athleten unterstützt wurde. DieseKampagne führte dazu, dass 70% der Befragten jetzt glauben, dassMädchen selbstbewusster sind, wenn sie Sport treiben. Mit der#WieEinMädchen #LikeAGirl Kampagne möchte Always Rollenklischees einEnde setzen und Mädchen weltweit zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen.Weitere Informationen über die Always #LikeAGirl - Bewegung findenSie unter www.always.de.*Studien im Überblick 1. Die Always "Confidence & Puberty Wave V"Studie wurde vom 5. - 17. April 2017 über die Research Now Panels derMSL GROUP mit insgesamt 1.000 Teilnehmern aus Deutschland zwischen 16und 24 Jahren durchgeführt.2. Die Always "Confidence & Puberty Wave II" Studie wurde über dieResearch Now Panels der MSL GROUP mit insgesamt 1.800 Teilnehmern ausAmerika zwischen dem 5. und 12. Dezember 2014 durchgeführt (1.300amerikanische Frauen und 500 amerikanische Männer zwischen 16 und 49Jahren).3. Die Always "Confidence & Puberty Wave III" Studie wurde mitinsgesamt 1.800 amerikanischen Teilnehmern (1.300 Frauen und 500Männer zwischen 16 und 24 Jahren) zwischen dem 30. April und 8. Mai2015 über die Research Now Panels der MSL GROUP durchgeführt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativhochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Wick® und Whisper®. 