Die neuen Weleda Lip Balms sind da (FOTO)

Arlesheim (ots) -Die Make-up-Trends der Saison setzen auf natürliche Schönheit.Weleda bietet neu eine getönte Lippenpflege-Serie an, die Natur undSchönheit verbinden: Die Weleda Lip Balms bezaubern in den dezentschimmernden Nuancen "rose", "nude" und "berry red" und sind zu 100 %vegan.Ein natürliches Make-up entspricht dem Wunsch vieler Frauenauthentisch zu leben und ihrer individuellen Schönheit Ausdruck zuverleihen. Für einen natürlichen Look der unsere schönsten Seitenbetont, lohnt es sich, auf die Geheimnisse der Natur zu vertrauen:Pflanzliche Wirkstoffe wie Sonnenblumenkernwachs, Jojobaöl,Sheabutter und Olivenöl schützen die Lippen vor dem Austrocknen undpflegen sie samtig weich. Die Inhaltsstoffe der neuen Lip Balmsstammen aus biologischem Anbau und verzichten auf Rohstoffetierischen Ursprungs. Das komplexe Zusammenspiel aller Inhaltsstoffeerhält die Lippen auf natürliche Weise Geschmeidigkeit und verleihtihnen dezenten Glanz.Viele Frauen möchten mit Kosmetik nicht nur sich selbst, sondernauch der Umwelt etwas Gutes tun. Daher fördert Weleda bereits seitüber 90 Jahren die natürliche Schönheit der Frauen und nutzt ihrlangjähriges kosmetisches Wissen, um Naturkosmetikprodukteanzubieten, die Mensch und Natur harmonisch miteinander verbinden.Als Pionierin für Nachhaltigkeit achtet Weleda auf hochwertigeRohstoffe aus biologischem Anbau und fördert weltweit Anbauprojekte.Im November 2016 wurde Weleda für ihr konsequentes Wirken, mit demDeutschen Nachhaltigkeitspreis der Deutschen Bundesregierungausgezeichnet.