Mit dem neuen Volt-VAr-Steuerungsprodukt von mPrest können Versorgungsunternehmen nahtlos dezentrale Energieressourcen und Energieerzeugungsanlagen in vorhandene Stromnetze integrieren

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -mPrest mVVC nutzt einen bahnbrechenden "System of Systems"-Ansatzzur Optimierung des End-to-End-Energiequalitätsmanagementsdezentraler EnergieressourcenmPrest (https://bit.ly/2HiGloI), der führende Software-Marktführerfür industrielles IoT für Überwachungs-, Kontroll- undBig-Data-Analysen, gab heute die Veröffentlichung von mVVC bekannt,ihrem neuen Volt-VA-Control-Produkt. mVVC ist ein integralerBestandteil ihres Angebots "Intelligent Grid System of Systems" fürEnergieversorger und mVVC verwaltet Solarparks sowie herkömmlicheVolt-VAr-Lösungen für optimale Energieeffizienz und Stromqualität.Das mVVC-Produkt von mPrest ist die erste End-to-End-Lösung, mit derVersorgungsunternehmen Volt-VAr-Qualitätsziele mit ConservationVoltage Reduction (CVR) kombinieren können, um dasStromverteilungssystem zu regulieren, zu optimieren und zuautomatisieren.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/546428/mPrest_Logo.jpg )Da mehr PV-Anlagen in das Versorgungsnetz integriert werden,können diese und andere dezentrale Energieressourcen (DERs) zuineffizienten Situationen beim Betrieb führen, mit denen dasherkömmliche Stromnetz nicht umgehen kann. Da die Stromkunden Zugangzu mehr nachhaltigen Energieressourcen fordern, ist die Notwendigkeitder Integration und Verwaltung von PV-Anlagen und anderen DERs inbestehende Netze dringlich geworden. DERs und netznahe Anlagen - dieSonnenenergie oder andere erneuerbare Energieformen, EV-Ladevorgängeund Energiespeicherung ermöglichen - prägen den Strommarkt undbringen die Versorgungsunternehmen dazu, ihre Netzmodelle anders zugestalten. Das ProduktmVVC Volt-VAr Control von mPrest bietetAnbietern neue, verbesserte Einblicke in den Betrieb und die Leistungdes Systems, einschließlich Daten zur Unterstützung von PredictiveFailure Analytics für das kritische Asset-Health-Managment."Durch die Verbreitung von dezentralen Energieressourcen wird dieStromerzeugung und -bereitstellung dezentralisiert", sagte RonHalpern, Chief Commercial Officer von mPrest. "Unser Produkt Volt-VArControl ermöglicht eine nahtlose Integration von Solar-PV-Anlagen inbestehende Stromnetze, was den Übergang zur Bereitstellung sauberer,nachhaltiger Energie unterstützt. Gleichzeitig ermöglicht mVVC denVersorgungsunternehmen problemlos Zusatzdienste, wie den VAr-Handel,bereitzustellen.Die gegenwärtig verfügbaren VVC-Lösungen sind zur Lösung eineslokalisiertes Problems geeignet und bieten daher keine zentraleKontrolle über Volt, VAr oder Verlustmanagement. Das neue Produkt vonmPrest schließt diese Lücke und ermöglicht Versorgungsunternehmen dieVerwaltung von Spannung und Blindleistung in einer sauberen,dezentralen Erzeugungsumgebung.mPrest mVVC ist eine fortschrittliche Visualisierungs-,Steuerungs- und Datenanalyse-Lösung, die DERs zu vollständigintegrierten Tools macht, die einen sicheren, effizienteren undkostengünstigeren Betrieb des Stromverteilungssystems ermöglichen.Das System ermöglicht es Versorgungsunternehmen, CVR auf einfacheWeise in ihr Netzwerk zu integrieren, was entscheidend ist, um ihreSpannung in einem optimalen Bereich zu halten. Das neue Angebot lässtsich problemlos in bestehende Systeme integrieren, um so Dienste aufallen Ebenen zu unterstützen und ein genaueres Bild des Netzes mitpräziseren Ergebnissen zu liefern - wodurch die digitaleTransformation älterer Energieanlagen erleichtert wird.Über mPrest:mPrest (http://bit.ly/2DvF2Fd) ist ein globaler Anbieter vonSoftware für die kritische Überwachung, Kontrolle undBig-Data-Analytik. Das integrative "System of Systems" nutzt dieLeistungsfähigkeit des Industrial IoT und ist ein bewährterKatalysator für die digitale Business-Transformation. Unsereinnovativen Managementlösungen wurden in Next-Gen-Anwendungen fürNetzbetreiber, Systemintegratoren, Smart Cities sowie fürIoE-Anwendungen (Internet of Energy) für Stromversorger(http://bit.ly/2mZNS4f), Verteidigung und HLS eingesetzt. WeitereInformationen zu mPrest finden Sie unter http://www.mprest.com.mPrest - Medienkontakt:Brandon WeinstockHeadline Mediabrandon@headline.media+1-914-336-4878Original-Content von: mPrest, übermittelt durch news aktuell