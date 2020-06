Die neuen Schmuck- und Accessoires-Trends für Herbst-/Winter 2020/2021 präsentiert von Bijou Brigitte (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Hamburg (ots) - Chunky chains oder große Gliederketten verleihen fast allen Styles der neuen Saison besondere Akzente. Ob als Halskette in XXL mit angesagten Verschlüssen oder auch als Applikation auf stylishen Accessoires - wer braucht da schon Extra-Anhänger. Der passende Song für die neue Kollektion kann da doch nur "Chain Reaction" lauten, oder? ;-) Eine Empfehlung sind auch die coolen Beats von Jaden Bojsen, die den Soundtrack für unseren ersten virtuellen Press Day liefern. Warme Herbsttöne, knallige Neonfarben, klassische Muster neu interpretiert und glamouröser Strass sind in unseren Styles der neuen Kollektion vertreten.Digitaler Press DayUnser Press Day zeigte sich aufgrund der turbulenten Zeiten in einem neuen Gewand. Die Trendstücke der neuen Herbst-/Winter-Kollektion 2020/2021 präsentierten sich erstmalig ausschließlich per Videoclip. Mit einem Klick konnten sich die Vertreter der Modepresse, Agenturen sowie unsere schmuckbegeisterten Influencer inspirieren lassen. Das ließ sich natürlich auch unsere liebste VIP-Expertin Vanessa Blumhagen nicht entgehen.Neue Trendstücke in den FilialenAb August feiern die neuen Must-haves sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop ihre Premiere. Viel Spaß beim Entdecken der Trendsetter für Herbst/Winter, egal ob weiter mit Social Distancing oder bald auch wieder aus nächster Nähe!Pearls Love Chunky ChainsWir sind ganz verliebt in die Liaison von kantigen Gliederketten mit extravaganten Verschlüssen und verspielten Perlen. Mehrreihige, kurze Perlenketten präsentieren sich mit einer goldfarbenen Karabinerschließe. Bei langen Gliederketten in verschiedenen Formen und Größen verleihen einzelne Perlen den angesagten Twist. Ganz wichtig: Die Layering-Optik ist weiterhin en vouge. Auch der Choker feiert in dieser trendigen Version sein Comeback. Goldfarbene Ear-cuffs runden den Look vortrefflich ab.Punk SpiritEyecatcher-Qualitäten garantiert! Unser vom Punk inspirierter Look setzt auf das modisch interpretierte Zusammenspiel von schwarzem Kunstleder und silberfarbenen Kettenelementen. Hier darf es gerne etwas edgy sein, oder? Extravagante Verschlüsse ziehen alle Blicke auf sich. Ein spannendes Stilelement, das viele Schmuckstücke veredelt, ist die Sicherheitsnadel. Umgarnt von Strass und massiven Kettenelementen spielt sie eine tragende Rolle. Runde und spitze Nieten rocken unsere Haar-Accessoires. Ein wahres Statement-Piece ist die schwarze Tasche mit ihrer Zipper-Applikation.'70s VibesGebrannte Erdtöne, Cognacfarben und Beige-Nuancen dominieren die Accessoires, inspiriert von der Mode der 1970er-Jahre. Henkel- und Umhängetaschen, uni- oder mehrfarbig, mit stilvollen Schließen komplettiert, zelebrieren den Retro-Trend. Tücher und Gürtel schließen sich dieser Farbwelt an. Dazu passt ausgezeichnet unser gedrehter Goldschmuck: große Creolen, breite Armreifen, lange Ketten mit Anhängern sowie Halsreife.Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unserer Presseseite für akkreditierte Journalisten: https://group.bijou-brigitte.com/de/presse . Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.#stayhealthystaychicPressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14136/4631055OTS: Bijou Brigitte AGISIN: DE0005229504Original-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell