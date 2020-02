Die neuen Reisen mit AIDAbella und AIDAvita

Rostock (ots) - Am 26. Februar 2020 ist der offizielle Buchungsstart für neueUrlaubsangebote mit AIDAbella und AIDAvita im Frühjahr 2020. AIDA Cruises bietetmit beiden Schiffen nun Reisen zu beliebten Destinationen im Mittelmeer undOrient an.AIDAbella wird in der Zeit vom 10. März bis 30. April 2020 auf vier- undfünftägigen Kurzreisen das westliche Mittelmeer ab Palma de Mallorca bereisen.Diese können auch zu einer neuntägigen Reise kombiniert werden können. Zu denHighlights dieser Urlaubsangebote zählen faszinierende Metropolen wie Barcelonaund Rom/Civitavecchia. Weitere Destinationen, wie das malerische Sète in derfranzösischen Camargue, Olbia auf Sardinien und Ajaccio, die HauptstadtKorsikas, stehen ebenfalls auf dem Programm.Am 4. Mai 2020 nimmt das Schiff ab Palma im Rahmen der 13-tägigenÜberführungsreise Kurs auf Kiel, wo dann am 17. Mai 2020 die Sommersaisonstartet.Mit AIDAvita kann man ab dem 7. bzw. ab dem 16. März 2020 auf zwei neuenneuntägigen Reisen jahrtausendealte Scheichtümer und moderne Metropolen desOrients entdecken. Start und Zielhafen ist jeweils Dubai (VAE) mit einemAufenthalt bis zum nächsten Abend gleich zu Beginn der Reisen. Auf dem weiterenProgramm stehen so faszinierende Destinationen wie Doha (Katar) und Khalifa BinSalman vor den Toren Manama, der Hauptstadt von Bahrein. Im Sultanat Oman werdenmit Muscat und Khasab gleich zwei Häfen angelaufen. In Abu Dhabi (VAE) bleibtAIDAvita über Nacht, Zeit genug für ausgedehnte Ausflüge in die Umgebung derpulsierenden Metropole oder relaxte Stunden am Strand.Nach ihrer Werftzeit in Dubai startet AIDAvita in die Frühjahrs- undSommersaison. Am 14. April 2020 heißt es Leinen los für die 19-tägigeÜberführungsfahrt von Dubai nach Palma de Mallorca.Die neuen Reiseangebote von AIDAbella und AIDAvita sind ab dem 26. Februar 2020im Reisebüro, auf www.aida.de sowie im AIDA Kundencenter unter 0381/ 20270707buchbar.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55827/4525927OTS: AIDA CruisesOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell