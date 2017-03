Die neuen Presidio Schutzhüllen für das Samsung Galaxy S8 und S8+ von Speck

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Speck, die preisgekrönteMarke für schlanke Schutzhüllen, kündigte heute sein neuesPresidio-Sortiment für das Samsung Galaxy S8 (http://www.speckproducts.de/samsung/samsung-handyhuellen/galaxy-s8-schutzhuellen/) und S8+ (http://www.speckproducts.de/samsung/samsung-handyhuellen/galaxy-s8-plus-shutzhuellen/) an - eine neue Auswahl an stilvollen undschützenden Hüllen. Zum neuen Sortiment gehören folgende Modelle:Presidio, Presidio GRIP, Presidio CLEAR, Presidio CLEAR + GLITTERsowie Presidio CLEAR + PRINT. Diese Modelle stehen in verschiedenenFarben und Mustern zur Verfügung. Jede Hülle bietet einen Fall-Schutzbis 3.05 Metern.Die neuen Galaxy Modelle von Samsung sind die bisher innovativstenihrer Art, mit hochmodernem Display und abgeflachten Kanten. Speck'smeistverkaufte Hüllen, Presidio GRIP (http://www.speckproducts.de/samsung/samsung-handyhuellen/galaxy-s8-schutzhuellen/presidio-grip-samsung-galaxy-s8-schutzhuellen/GS8-PR-GRIP.html#start=3) und PresidioCLEAR (http://www.speckproducts.de/samsung/samsung-handyhuellen/galaxy-s8-schutzhuellen/presidio-clear-samsung-galaxy-s8-schutzhuellen/GS8-PR-CLEAR.html#start=2), sind ab sofort auch für Samsung's modernsteGeräte erhältlich. Die Gummistruktur der Presidio GRIP Hülle sorgtfür einen perfekten Halt beim Ansehen von Videos, Schießen von Fotosund beim Spielen auf dem neuen gewölbten Display. Die Presidio CLEARHülle hingegen ist absolut durchsichtig und bietet volle Sicht aufdas neue Samsung Design.Speck's Presidio Hüllen sind mit IMPACTIUM ausgestattet, eindynamisches Material das Stöße absorbiert und verteilt. Die Presidiound Presidio GRIP Hüllen bieten einen besonderen Schutz dank derIMPACTIUM Schock-Barriere, die ins Innere der Polycarbonat-Hülle inForm kleiner Kanten eingelassen wurde.Beim Aufprall komprimieren sich die Kanten um den Schock zuabsorbieren und zu verteilen. Die Presidio und Presidio GRIP Hüllenbieten einen Aufprallschutz bis zu 3.05 Metern. Die Presidio CLEAR,Presidio CLEAR + GLITTER und die Presidio CLEAR+PRINT Hüllen bietenSchutz bei einem Fall von bis zu 2.04 Metern.Speck's Presidio Hüllen sind zudem dünner als je zuvor und bleibentrotz optimalem Schutz auch stilvoll, veredelt in einem elegantenPackaging:- Presidio (24.95 EUR/29.95 EUR) - Erstklassig schlanker Schutz mitIMPACTIUM Aufprallschutz- Presidio GRIP (24.95 EUR/29.95 EUR) - Neues Griff-Design, das injeder Lage gut in der Hand liegt- Presidio Clear (24.95 EUR/29.95 EUR) - Meistverkaufte durchsichtigeHülle in den Vereinigten Staaten- Presidio CLEAR+GLITTER (29.95 EUR/34.95 EUR) - Mit Glitter, dernicht abblättert- Presidio CLEAR + PRINT (29.95 EUR/34.95 EUR) - EingebettetesDesign, das nicht ausbleicht oder zerkratztShieldView Glass, Speck's Bildschrimschutz aus Hartglas, istebenfalls für das Samsung Galxy S8 und S8+ erhältlich. Entwickelt umsich nahtlos an das gewölbte Display der neuen Modelle anzupassen,bietet ShieldView Glass zusätzlichen Schutz - und dies ohne dieEmpfindlichkeit des Bildschirmes einzuschränken. Das "Glossy-finish"ist Fingerabdruck-, Schmutz- sowie Schmierfleckenresistent und lässtden Bildschirm stets sauber aussehen. Gepaart mit einer PresidioSchutzülle bietet ShieldView somit den perfekten Rundumschutz.Die Speck Schutzhüllen sind ab sofort für das Samsung Galaxy S8und S8+ erhältlich: specksproducts.de(http://www.speckproducts.de/home/). ShieldView Glass steht in denkommenden Wochen zum Verkauf bereit.Über Speck:Speck entwickelt preisgekrönte Schutzhüllen, die dazu konzipiertsind, Wirkung zu erzielen und Stoßwirkung abzufangen. Seit 2001stellt Speck die weltweit besten, elegantesten Produkte fürSmartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und Rucksäcke her. Speck'sModelle erzielen die perfekte Balance zwischen kunstvollem Design undfallgetestetem Schutz. Speck hat seinen Sitz im Herzen des SiliconValleys, am Knotenpunkt von Design und Technik, und erhält somitInspiration aus erster Quelle. Getreu dem Motto "die Stärke liegt imDetail" bietet Speck Hüllen mit schönem Design, schlanken Linien undzweckmäßigen Funktionen mit mehr als herausragendem Schutz an. Speckentwickelt Schutzhüllen, mit denen Sie mehr Orte besuchen und mehraus Ihren mobilen Geräten herausholen können. Weitere Informationenerhalten Sie unter speckproducts.de(http://www.speckproducts.de/home/).*Quelle: The NPD Group / Retail Tracking Service / CellphoneDevice Protection / September-December 2016 Total Sales / Based onUnits and DollarsFoto -http://mma.prnewswire.com/media/483978/Speck_UK_Samsung_Cases.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/178443/speck_logo.jpgPressekontakt:Nicolas Solnsol@hopscotch.euspeck@hopscotch.eu+49 785 150 5189Original-Content von: Speck Products, übermittelt durch news aktuell