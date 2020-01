Die neuen PXG GEN3-Eisen überzeugen mit explosiver Leistungsstärke und unglaublichem Spielgefühl

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Globales Unternehmen fürGolfausrüstungen, PXG, stellt erstmals revolutionäre Impact Reactor-TechnologievorPXG, das gefeierte Unternehmen für leistungsstarke Golfausrüstungen, hat seinejüngste Innovation bekanntgegeben - PXG 0311 GEN3-Eisen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2686924-1&h=3089651171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2686924-1%26h%3D318018268%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pxg.com%252Fen-us%252Fclubs%252Firons%26a%3DPXG%2B0311%2BGEN3%2BIrons&a=PXG+0311+GEN3-Eisen), die mit der neuen Impact Reactor-Technologie ausgestattet sind."Als wir unsere 0311-Flaggschiff-Eisen auf den Markt brachten, jeneGolfschläger, die PXG zu Bekanntheit verhalfen, verfügten bereits diese über einaußergewöhnliches Leistungsvermögen", so PXG-Gründer und CEO Bob Parsons. "Auchim Rahmen unserer weiteren Bemühungen im F&E-Bereich blieb unser Konzeptunverändert. Die neuen GEN3-Eisen sind unsere bislang besten Eisen. Sieenstprechen exakt den Erwartungen unserer Kunden und werden von uns mit Stolzangeboten."PXG 0311 GEN3-Eisen sind aus erstklassigem, weichem 8620 Karbonstahl gefertigt,für den sich aufgrund seiner Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit entschiedenwurde. Dieses Material wird auf eine Weise geschmiedet, die unter Anwendung fünfseparater Werkzeugsets die Kornstruktur strafft und den Schlägerkopf formt.Anschließend wird die Rückseitenoberfläche CNC-gefräst, um ein unglaublichpräzises, leistungstarkes Körperdesign zu schaffen. Zusätzlich verfügenGEN3-Eisen über die für PXG charakteristische Perimeter-Gewichtungs-Technologieund eingefräste Rillen.Die neue Impact Reactor-Technologie besteht aus einem DualCOR-System, das einhochbelastbares äußeres Polymergehäuse für strukturelle Stabilität mit einemweichen inneren Polymerkern vereint, der dem Ball beim Impact zu maximalerEnergie verhilft. Gemeinsam mit PXGs ultradünner Schlagfläche unterstützt dieImpact Reactor-Technologie eine gesteigerte Ladezeit für eine erhöhter Distanzund ein unglaubliches Spielgefühl."Auch bei erhöhter Distanz muss man die Kontrolle behalten", erklärte PGATOUR-Gewinner Zach Johnson. "Das, was GEN3-Eisen bieten, habe ich bislang beikeinem anderen Eisen gefunden. Mit gleichem Drall und identischer optimalerFlugbahn konnte ich eine höhere Distanz erzielen. Das ist Vollkommenheit!"Mit den GEN3-Eisen wird darüber hinaus ein branchenführendesRoboterpolierverfahren eingeführt, das Unstimmigkeiten in Bezug auf Sohle- undSchlagflächen-Geometrien nahezu vollständig eliminiert. Schlussendlich werdendie Schläger einem neuartigen Satin-Nickel/Chrom-Beschichtungsverfahrenunterzogen, das Langlebigkeit und Haltbarkeit verbessert.PXG 0311 GEN3-Eisen werden in drei Kollektionen präsentiert - Tour (T), Players(P) und Xtreme Performance (XP) - und sind auf eine Weise konzipiert, die denAnsprüchen von Spielern eines jeden Niveaus gerecht werden. Für weitereInformationen besuchen Sie bitte www.PXG.com.INFORMATIONEN ZU PARSONS XTREME GOLFParsons Xtreme Golf (PXG) wurde vom amerikanischen Unternehmer und PhilanthropenBob Parsons gegründet, mit dem Ziel, einige der edelsten Golfschläger der Weltherzustellen. PXG bietet ein komplettes Sortiment an Golfschlägern für Rechts-und Linkshänder an, darunter Driver, Fairway-Hölzer, Hybride, Eisen, Wedges undPutter.Leela BrennanParsons Xtreme Golfpress@pxg.com+1 (480) 387-5591Video - https://mma.prnewswire.com/media/1063986/Parsons_0311_GEN3_Irons.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1063984/PXG_0311_GEN3_Irons.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134796/4488026OTS: Parsons Xtreme GolfOriginal-Content von: Parsons Xtreme Golf, übermittelt durch news aktuell