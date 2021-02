Die neuen OP-Tisch-Systeme der Firma SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH

Hamburg (ots) - Wir glauben an die Zukunft und die Win-Win-Situation ... nur wer seinen Visionen vertraut, kann die Realität verändern.OPT SurgiSystems S.r.l., Calliano (TN), Italien + SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH, Hamburg, DeutschlandNach einer Kreativphase kommen die Firma OPT und die Firma SCHLUMBOHM wieder zusammen. Firma OPT mit einer mehr als 100-jährigen Erfahrung in der Herstellung von innovativen OP-Tisch-Systemen und Firma SCHLUMBOHM mit einer mehr als 45-jährigen Expertise im medizin- und labortechnischen Umfeld übernimmt den Vertrieb und den Service dieser exklusiven OP-Tisch-Systeme für den deutschen Markt.Somit ergibt sich eine vielversprechende Symbiose für den Klinik- und Praxismarkt. Vom einfachen OP-Tisch bis hin zum multidisziplinären Operationssaal / Hybrid-OP.Die neuen OP-Tisch-Systeme erfüllen Ihre und unsere Erwartungen und Bedingungen für ein modernes Operationsumfeld mit zahlreichen chirurgischen Disziplinen. Optimale Röntgenfreiheit am OP-Tisch und intelligente Software-Assistenz ergeben mehr Patientensicherheit und eine enorme Zeitersparnis. Gepaart mit dem bewährten SCHLUMBOHM 24/7 Service.SCHLUMBOHM-Tipp: Leichtes fixieren und stabilisieren des Patienten (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/ifix-fixierung-und-stabilisierung-eines-patienten/)Produktlink https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/operationstische/Webseite https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/Vertriebsanfragen: vertrieb@schlumbohm-medizintechnik.deWeitere innovative Produkte der Firma SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH:Dampfsterilisatoren (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/sterilisatoren/), Dampfdesinfektionsanlagen (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/dampfdesinfektionsanlagen/), Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/reinigungs-und-desinfektionsgeraete-rdg/), Großraum RDG's (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/grossraum-rdg/), Pflegekombinationen (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/steckbeckenspueler/), Autoklaven (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/autoklaven/), Laborspülmaschinen (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/laborspuelmaschinen/), Funktionsmöbel (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/funktionsmoebel/), Medizinische Abfallbehandlung (https://www.schlumbohm-medizintechnik.de/medizinische-abfallbehandlung/).Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in HERSTELLUNG, VERTRIEB, SERVICE und modernster Gerätetechnik, damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können. SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH, Ihr Partner für Systemlösungen in Medizin und Forschung.WIR ÜBER UNSMit einer mehr als 45-jährigen Erfahrung in den Bereichen OP, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, stellt sich die SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH den anspruchsvollen Anforderungen des Marktes.Als mittelständisches Unternehmen und Hersteller mit über 50 Mitarbeiter (in Deutschland) und über 120 Mitarbeiter (weltweit) offerieren wir Ihnen, ein für Ihre individuellen Anforderungen, breites und gleichermaßen tiefes Produkt- und Dienstleistungsspektrum für Investitionsgüter aus dem Bereich der Medizin- und Labortechnik. Dieses beginnt bereits bei der Bedarfsermittlung und dem Erstellen von Planungsvorschlägen. Die fachkompetente Projektbegleitung bis zur Installation und Inbetriebnahme gehören ebenso dazu, wie der Kundendienst, der sich nahtlos anschließt.Ein wichtiger Schlüssel für unseren langjährigen Erfolg und unsere Akzeptanz im Markt ist dabei die Qualität, Betriebssicherheit und Funktionalität im Tagesbetrieb zu gewährleisten und diese Merkmale auch mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.In diesem Zusammenhang steht Ihnen beispielsweise ein Team von über 20 Service-Technikern an 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr, mit einem bundesweiten Sofort-Entstördienst für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zur Verfügung. Am Hauptsitz in Hamburg erfolgen die Auftragsannahme und die Einsatzplanung aller im Außendienst tätigen Mitarbeiter.Mit unseren Lösungen erhalten Sie nicht nur technisch ausgereifte Systeme, sondern auch die Sicherheit, dass Sie einen Partner haben, der sich um Ihre reibungslosen Funktionsabläufe kümmert.Pressekontakt:SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbHGrenzkehre 121079 HamburgTelefon: +49 (40) 76 91 50-0Telefax: +49 (40) 76 91 50-26Marketingkontakt: marketing@schlumbohm-medizintechnik.deOriginal-Content von: SCHLUMBOHM Medizin-Labor-Technologie GmbH, übermittelt durch news aktuell