Mit den neuen MW07 True Wireless Earphones präsentiert Master & Dynamic eine neue Dimension im Bereich Design und Technik (FOTO)

München (ots) -Dank erstmaliger Verwendung von Materialien wie von Handbearbeitetem Acetat und Edelstahl begeistern die MW07 True WirelessEarphones durch besonders hohe Klangqualität und ausgefallenesDesign.Seit der Gründung im Jahr 2014 hat sich der New YorkerPremiumhersteller für Audioprodukte Master & Dynamic daraufspezialisiert, Produkte anzubieten, die mit besonderer Klangqualitätund einzigartigem Design überzeugen. Mit der heutigenVeröffentlichung der MW07 True Wireless Earphones (299EUR) setztMaster & Dynamic neue Maßstäbe im wachsenden Bereich der kabellosenKopfhörer. Das neue Modell ist in den vier Grundfarben Grey Terrazzo,Tortoiseshell, Steel Blue und Matte Black erhältlich. Zu jedem Paarder MW07-Reihe gehört zudem eine elegante Edelstahl-Ladestation.Durch die Verarbeitung von besonders hochwertigen Materialien wiehandgefertigtes Acetat, Edelstahl sowie 10mm Beryllium-Treiberbeweist Master & Dynamic, dass sich Hightech und ansprechendes Designdurchaus in einem Produkt vereinen lassen. Zwei zum Patentangemeldete Technologien sorgen für erstklassige Bluetooth4.2-Konnektivität, hervorragenden Komfort und eine individuellePassform. Die schlanke und anatomische Form garantiert höchstenTragekomfort. Erhältlich sind die MW07 True Wireless Earphones für299EUR unter www.masterdynamics.eu.Wie bei allen Master & Dynamic Produkten wurde auch bei den MW07höchste Sorgfalt auf die Auswahl der besten Materialien gelegt.Handgefertigtes Acetat - hergestellt durch traditionelleHandwerkskunst aus dem 18. Jahrhundert und bis heute weit verbreitetin hochklassigen (Sonnen-)Brillen - verleiht jedem einzelnenKopfhörer seine individuelle Note. Zudem sind die Kopfhörer dadurchbesonders leicht und stabil. PVD-beschichteter Edelstahl wird sowohlfür die Akustikgehäuse mit dynamischen 10mm Beryllium-Treibernverwendet, um die charakteristische Tonsignatur der Master & DynamicProdukte zu erzeugen, als auch für die elegante Nutzeroberfläche derSteuertasten an jedem Kopfhörer.Maßgefertige 10mm Treiber aus Beryllium, einem Metall, dasnormalerweise nur in HiFi-Produkten verwendet wird, bieten eineaußergewöhnliche Akustik und erzeugen einen satten, warmen undausgedehnten Klang. Optische Sensoren erkennen die Position im Ohr,sodass der Ton sowohl abgespielt als auch angehalten wird, wenn dieKopfhörer in die Ohren des Nutzers eingesetzt oder herausgenommenwerden. Ein innovativer, abnehmbarer "Passform-Flügel" aus Silikon,der in zwei Größen und fünf verschiedenen Ohrpassformen erhältlichist, sorgt dafür, dass die Kopfhörer in jedem Ohr bequemen undsicheren Halt finden. Die Positionierung der MW07 im Ohr ist denkbareinfach und mit nur einem Handgriff erledigt."Unser Ziel ist es, unseren Kunden das Beste aus einzigartigemSound und anspruchsvollen Design zu bieten", sagt Jonathan Levine,Gründer und CEO von Master & Dynamic. "Mit Einführung des MW07 habenwir nicht nur die Nutzerfreundlichkeit verbessert, sondern aucherstklassige Materialien ausgewählt, um kabellose Kopfhörer auf einvöllig neues Niveau zu bringen."Um die Form und Funktion weiter zu vereinen, sind die MW07 TrueWireless Earphones auch hinsichtlich ihrer Mobilität führend undbieten erstklassigen Hörgenuss von bis zu 14 Stunden. Die Kopfhörerselbst können bei voller Ladung eine Akkulaufzeit von 3,5 Stundenerreichen. Die elegante, handpolierte Edelstahl-Ladestation sorgt fürzusätzliche 10,5 Stunden Laufzeit und erzielt innerhalb von nur 15Minuten per USB-C-Kabel eine Ladung von 50%. Das macht den MW07 zueinem idealen Kommunikationstool für unterwegs.Weitere Informationen zu den Master & Dynamic MW07 True WirelessEarphones (299EUR), finden Sie unter www.masterdynamics.eu,Bildmaterial dazu unter https://brandfolder.com/mw07