Die neuen MEDIENTRIXX-Schulen stehen fest / SWR macht gemeinsam mit starken Partnern weitere Grundschulen im Land medienfit (FOTO)

Mainz (ots) -Der Umgang mit Medien ist für Familien und Schulen eine großeHerausforderung. Alle wollen Medien nutzen, aber wie geht dassinnvoll? SWR MEDIENTRIXX macht Angebote für Kinder, Schule undEltern. Der Südwestrundfunk (SWR) fördert zusammen mit starkenPartnern zehn Grundschulen pro Schuljahr in Rheinland-Pfalz. Dieneuen MEDIENTRIXX-Schulen wurden heute anlässlich des MainzerBildungsforums iMedia von der rheinland-pfälzischenBildungsministerin, Dr. Stefanie Hubig, verkündet.Digitale Bildung als Zukunftskompetenz"Zuallererst müssen Kinder in der Grundschule lesen, schreiben undrechnen lernen. Digitale Bildung ist aber eine Zukunftskompetenz, dieebenfalls schon in der Grundschule angelegt werden sollte.MEDIENTRIXX ist eine wertvolle Bereicherung der sehr gutenMedienbildung an rheinland-pfälzischen Schulen. Dafür bedanke ichmich herzlich bei allen Partnerinnen und Partnern und bei denProjektverantwortlichen. Sie alle helfen mit, die Medienbildung inden Schulen zu festigen und weiter auszubauen", so BildungsministerinDr. Stefanie Hubig.Wissendurst und Entdeckerfreude"Kinder verbinden Wissensdurst mit viel Entdeckerfreude. In derdigitalen Welt gibt es aber auch immer Risiken und Nebenwirkungen.MEDIENTRIXX nimmt sich wie gewohnt beiden Seiten an und geht auchneue Wege wie zum Beispiel mit dem Programmiermodul 'Scratch'. Denneuen MEDIENTRIXX-Schulen möchte ich herzlich gratulieren, dass sieauf dem Weg in eine Zukunft mit viel Medienkompetenz nun tatkräftigeUnterstützung bekommen", so Dr. Simone Schelberg, SWRLandessenderdirektorin.Mitmachen lohnt sich! Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz konntensich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium haben aus allenEinsendungen zehn Grundschulen ausgewählt, die im kommenden Schuljahr2018/2019 in den Genuss kommen, mit kostenlosen medienpädagogischenAngeboten gefördert und mit einer Plakette fürs Schulgebäude geehrtzu werden. Die SWR MEDIENTRIXX-Schulen haben bis Sommer 2019 Zeit,fünf der elf Module umzusetzen, darunter den verbindlichenMedienelternabend. Pro Schule wird dem SWR ein Ansprechpartnergenannt. Die Termine werden individuell vereinbart.Programmieren - kinderleicht! Zu SWR MEDIENTRIXX gehören zumBeispiel unter dem Titel "Alle mal herhören!" das Zuhörprojekt"Ohrenspitzer", bei dem Kinder sich mit Hörspielen auseinandersetzen,die Kinderführung "SWR Dschungeltour" im Funkhaus Mainz oder jungeInternet-Lernangebote wie "klick-tipps.net" und "klicksafe". BeimWorkshop "An die Tablets, fertig, los!" geht es um Tablets imBildungseinsatz mit vielen Methoden und hilfreichen Tipps. DerElternabend "Medienkompetenz" informierte über Soziale Netzwerke undDatenverantwortung, Online-Spiele oder Kostenfallen. Neu in diesemSchuljahr ist das Modul "Programmieren - kinderleicht: erste Schrittemit Scratch". Dabei geht es um eine "grafische Programmiersprache",die speziell für Kinder entwickelt wurde. Die jungenNachwuchs-Programmiererinnen und -Programmierer lernen, wie sie eineanimierte Grußkarte und ein kleines Spiel erstellen können. Ebenfallsneu ist die Einheit "Kinder haben Rechte - auch online". Hier wirddie UN-Kinderrechtskonvention vorgestellt und einige Kinderrechtegenauer betrachtet. Dabei geht es insbesondere um die Kinderrechte,die etwas mit Mediennutzung zu tun haben. Das Thema Datenschutzfindet im Recht auf Privatsphäre einen Platz.Starke Partner in Sachen Medienkompetenz SWR MEDIENTRIXX fasstwichtige medienpädagogische Angebote zusammen, mit dabei sind starkeMedienkompetenz-Partner in Rheinland-Pfalz: das Bildungsministerium,die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK), dasPädagogische Landesinstitut, der Landesbeauftragte für denDatenschutz, Klicksafe, medien+bildung.com, jugendschutz.net,Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, Planet Schule und derSüdwestrundfunk (SWR).Die "MEDIENTRIXX"-Schulen 2018/2019 im Überblick:Lützelsoonschule Hennweiler 55619 HennweilerGrundschule "Am Alten Schloss" 55296 LörzweilerGrundschule Offenbach 76877 OffenbachGrundschule Feldkirchen 56567 NeuwiedGrundschule St. Georg 53562 Sankt KatharinenWestend-Grundschule 67549 WormsGrundschule "Am Möschelberg" 54587 LissendorfGrundschule Hellenhahn-Schellenberg 56479 Hellenhahn-SchellenbergGrundschule Geschwister-Scholl 67657 KaiserslauternGrundschule am Königsberg 67752 WolfsteinWeitere Informationen gibt es unter www.SWR.de/medientrixx.