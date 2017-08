Mit der neuen Formex TryOn App lassen sich Uhren virtuell anprobieren

Biel/Bienne (ots) -- Hinweis: Ein Video ist abrufbar unter:http://www.presseportal.ch/de/pm/126782/100805870 -Uhren des unabhängigen Bieler Herstellers Formex Swiss Watchesgibt es seit letztem Jahr ganz bewusst ausschliesslich online zukaufen, was ein interessantes Preismodell ohne dieIndustrie-üblichen, hohen Händlermargen erlaubt und dem Kunden vielGeld spart. Allerdings bestand bisher das Problem, dass die Uhren vorder Bestellung nicht anprobiert werden konnten. Denn Fotos undvereinzelt auch Videos geben nur eine begrenzte Vorstellung davon,wie die Uhr am eigenen Handgelenk aussehen wird. Dieses Problem lösteFormex Swiss Watches mit der Entwicklung einer App, mit der man ihreUhren virtuell am eigenen Handgelenk anprobieren kann.Es ist kein Geheimnis, dass auf Uhren in Juweliergeschäften hoheHändlermargen lasten, um Personal und Ladenfläche zu bezahlen. Alsder neue CEO von Formex Swiss Watches, Raphael Granito, sich imletzten Jahr entschieden hat, seine Marke nach 20-jährigem Bestehenaus dem klassischen Fachhandel zurückzuziehen um fortan 100 Prozentauf den Online-Verkauf zu setzen, tat er dies mit einem klaren Ziel:sportliche Swiss Made Qualitätsuhren zu einem unschlagbarenPreisleistungsverhältnis anzubieten. Er erstellte einenpreisgekrönten Online Shop, halbierte die Verkaufspreise undverlängerte die Garantie um ein Jahr. Granito erklärt, "trotz denvielen Vorteilen des direkten Onlinevertriebs war bisher das grössteHindernis, dass Kunden die Uhren nicht selber anprobieren konnten.Obschon jede Formex Uhr mit einem 30-tägigen gratis-Rückgaberechtkommt, gibt es noch immer eine gewisse Zurückhaltung, eine Uhr inunserem Preissegment zu kaufen, ohne diese je am Handgelenk getragenzu haben. So kamen wir mit der Idee für diese App." Zusammen mit demBerner App Entwickler Approppo entwickelte Granito die Formex TryOnApp. Die App verwendet Augmented Reality um eine verblüffendrealistische virtuelle Version der Uhr in Echtgrösse aufs Handgelenkzu projizieren. Die dreidimensionale Uhr dreht sich mit derHandgelenkbewebung mit und kann so aus verschiedensten Blickwinkelnund Distanzen betrachtet werden.Mit der ersten App Version können die drei aktuellen Modell-Linienanprobiert und mit verschiedenen Armbändern kombiniert werden. DieApp ist ab sofort kostenlos auf dem AppStore und GooglePlay unter demNamen "Formex TryOn" erhältlich.Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne weiteres Video- undBildmaterial zur Verfügung.Homepage: www.formexwatch.comDirektlink App: www.formexwatch.com/#tryonformexAppStore Link: https://itunes.apple.com/app/formex-tryon/id1232517183GooglePlay Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.approppo.formexYouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=DT6Fo6UBSzEPressekontakt:Markus WälchliHead of Marketing Formex Swiss WatchesWasserstrasse 422502 Biel/Bienne+41 (0) 32 333 24 57markus@formexwatch.comOriginal-Content von: Formex Swiss Watches, übermittelt durch news aktuell