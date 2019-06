Im neuen DUB UNTERNEHMER-Magazin: Machen! Wie Innovationen entstehen und unsere Welt verändern / Außerdem: Revolutionen im Gesundheitswesen / Frauen in Chefetagen / Deutscher Exzellenz-Preis 2020 (FOTO)

Hamburg (ots) -Ohne Fortschritt kein Wandel. Doch wie entsteht Neues? Wie wirdaus einer kleinen Idee eine bahnbrechende Innovation? Im Titelthemader neuen Ausgabe ist die Redaktion des DUB UNTERNEHMER-Magazinsdiesen Fragen nachgegangen - im Gespräch mit Unternehmenslenkern,Marketingchefs und Innovationsexperten. "Innovation braucht Freiheitund eine Umgebung, die das Verlassen eingefahrener Denkmusterermöglicht", weiß Nick Sohnemann von der Innovationsagentur FutureCandy. Wie aber ein solcher Prozess zum Erfolg führt und was die vonuns befragten Top-Entscheider als die zehn wichtigsten Entwicklungender digitalen Welt betrachten, lesen Sie im DUB UNTERNEHMER-Magazin3.2019 - ab 21. Juni für 7,50 Euro am Kiosk erhältlich, im Abo beider DUB UNTERNEHMER-Akademie oder als E-Paper auf www.DUB.de/epaper.Außerdem im Heft: Teil 2 der großen E-Health-Serie. DieseUnternehmen prägen das digitale Gesundheitswesen von morgen: Dasniederländische Traditionshaus Philips setzt mittlerweile voll aufTelemedizin. Fresenius Medical Care automatisiert Behandlungsabläufe.Das MedTech Dräger vernetzt Operationssäle und Intensivstationen. Derprivate Krankenversicherer HanseMerkur will mit Telemedizin punkten.Und die Uniklinik Essen wandelt sich zum Smart Hospital. Auf 19Seiten kommen die Macher und Taktgeber der deutschenGesundheitsbranche zu Wort.Im zweiten Teil der Serie "Female Leadership" erzählen siebenstarke Frauen von ihrem Weg in die Chefetage. Lediglich vierbörsennotierte Unternehmen in Deutschland werden von einer Fraugeführt. Einen Hoffnungsschimmer skizziert Miriam Wohlfahrt,Geschäftsführerin und Gründerin des Zahlungsdienstleisters RatePAY,in ihrem Gastbeitrag: "Diversität und Digitalisierung passen für michperfekt zusammen. Durch die digitale Transformation werden dieWeichen zur Gleichberechtigung gestellt - vorausgesetzt, die Firmenleben Transparenz, Wissenstransfer, Toleranz und Flexibilität."Jetzt für den Deutschen Exzellenz-Preis 2020 bewerben: Der Preiswürdigt herausragende Leistungen in der deutschen Wirtschaft, indiesem Jahr erstmals unter dem Motto "Digital, Innovativ, Kreativ".Dabei werden diejenigen ausgezeichnet, die den digitalen Wandelvorantreiben und zukunftsorientierte Arbeitsprozesse fördern.Schirmherrin ist Brigitte Zypries, Bundesministerin a.D. undHerausgeberin des DUB UNTERNEHMER-Magazins; Partner sind das DeutscheInstitut für Servicequalität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tv.Mehr Infos unter deutscherexzellenzpreis.deLast but not least: Mitmachen beim SMART COMPANY-Check. Wiedigital und zukunftsfähig ist mein Unternehmen? 6.000 Unternehmerhaben sich auf DUB.de/schnellcheck bereits der Analyse gestellt. Diezwölf wissenschaftlich fundierten Fragen sind in nur fünf Minutenbeantwortet. Jeder Teilnehmer erhält eine kostenfreie Analyse des DUBAkademie-Partners KPMG im Wert von 500 Euro.Pressekontakt:DUB UNTERNEHMER-MagazinSchanzenstraße 7020357 HamburgMadeline SielandTel.: (040) 468832-616E-Mail: sieland@jdb.deOriginal-Content von: Deutsche Unternehmerbörse DUB.de GmbH, übermittelt durch news aktuell