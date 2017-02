Mit neuem Steiermark-Urlaubsplaner die Sonne buchen - BILD

www.steiermark.com neu nun freigeschaltetGraz (ots) - 138.080 Bilder zeigen die Steiermark schöner denn je.Noch beeindruckender: 327.533 Objekte (Unterkunftsbetriebe,Ausflugsziele,...) auf 70.000 Seiten mit insgesamt 8,9 Mio.Textzeichen machen in 11 Sprachen Gusto auf das Urlaubsland. Inzeitgemäßem Design und mit neuen Funktionen.Jetzt ist die neue [www.steiermark.com](http://www.steiermark.com/) von Steiermark Tourismus fertig und sogestaltet, dass sie als Informations-, und erstmals auch alsvollständige Buchungsseite für den gelungenen Steiermark-Urlaubfungieren kann - mit kürzestmöglicher Ladezeit, mobil, barrierearmsowie für alle Tourismuspartner der Steiermark adaptierbar.Die Urlaubsinhalte sind vernetzt, sodass z.B. die "WeinlandSteiermark Radtour" gleichzeitig auch die Picknickplätze inkl.Veranstaltungstipps entlang der Strecke im Frühling schmackhaftmacht. Alle Inhalte werden weiters von Facebook über den Blog bisYoutube kommuniziert. Auf allen Kanälen spielen Videos dabei eineimmer größere Rolle.Und der Ärger über ungenaue Wetterprognosen gehört nun auch derVergangenheit an. Durch eine Kooperation mit der ZAMG wird dieWettervorhersage punktgenau, denn 1.000 Wetterpunkte, die mit jedemAngebot verlinkt sind, sollten immer ein sonniges Plätzchen für denUrlaub und Ausflug in der Steiermark finden lassen.Suchen, buchen und schönen Steiermark-Urlaub!Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Steiermark Tourismus:AT-8010 GrazUte Hödl, T ++43-316-4003-21, ute.hoedl@steiermark.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3848/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Steiermark Tourismus, übermittelt durch news aktuell