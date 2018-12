In neuem Gewand: IVA-Stand auf der Grünen Woche 2019 / 20 x 2 Eintrittskarten auf iva.de zu gewinnen

Frankfurt/Main (ots) - 2019 präsentiert sich der "TreffpunktPflanzenschutz und Pflanzenernährung" des Industrieverbands Agrar e.V. (IVA) bereits zum 13. Mal auf der Internationalen Grünen Woche(IGW) in Berlin. Doch vieles wird ab 2019 anders: Ein verändertesStanddesign, eine größere Themenvielfalt und mehr interaktiveExponate eröffnen den Besuchern eine neue, überraschende Perspektiveauf modernen Pflanzenschutz und Pflanzenernährung. Zu finden ist derIVA-Stand auf der Messe vom 18. bis 27. Januar 2019 imErlebnisBauernhof in Halle 3.2 (Stand 148).Ob die Artenvielfalt im heimischen Garten, die digitale Anwendungoder der Nutzen von Pflanzenschutz und Düngung - der Stand greiftzentrale Fragen auf und beleuchtet sie aus unterschiedlichen undüberraschenden Blickwinkeln: von innen und außen, von nah und fern.So können die Besucher die häufig recht komplexen Themen einfach undspielerisch erleben.Nicht fehlen dürfen natürlich die krabbeligen Standbewohner:Kartoffelkäfer, Mehlwürmer oder Kornkäfer lassen sich bei den"Pflanzendoktoren" der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft(DPG) ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Nachwuchswissenschaftlerunterstützen erneut den Stand mit ihrem Fachwissen und zeigeneindrücklich - an Pflanze und Petrischale -, was verschiedenePflanzenkrankheiten und Schaderreger anrichten können.Auf der IVA-Webseite (www.iva.de) können Besucher bei einemOnline-Memo-Spiel mitmachen und Eintrittskarten für die Grüne Woche2019 gewinnen. Aus allen Teilnehmern am Gewinnspiel werden 20Gewinner gelost, die jeweils zwei Tickets erhalten. Das Spiel ist biszum 13. Januar 2019 online. Die Gewinner werden anschließendschriftlich benachrichtigt.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen deragrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der55 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung,Biostimulantien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertreteneBranche steht für innovative Produkte für eine moderne undnachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_PresseOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell