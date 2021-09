Das neue und verbesserte Keeogo+(TM)

Quebec City (ots/PRNewswire) -B-Temia Inc. freut sich, bekannt zu geben, die Einführung einer brandneuen Version seines Vorzeigeprodukts Keeogo. Die neue intelligente, betriebene Orthese, die unter dem Namen Keeogo+ vermarktet wird, wurde entwickelt, um die Erfahrung von Anwendern und Ärzten zu verbessern - und um einen noch größeren Beitrag zur Veränderung zu sein.Auf der Grundlage der Kommentaren aus der Marktbeobachtung, hat B-Temia Keeogo+ entwickelt, um neuartige Funktionen für eine einfache Anpassung und intuitive Konfiguration zu bieten, die die Effizienz der Kliniker verbessern und die Zeit für die Einstellung zwischen den Patienten verkürzen. Darüber hinaus verbessert das Design von Keeogo+ den Komfort und die Anpassungsmöglichkeiten für die Patienten und sorgt so für eine bessere Transparenz zwischen dem Anwender und dem Gerät.Stéphane Bédard, Präsident und CEO von B-Temia Inc. sagt: "Wir sind sehr stolz darauf, diese neue Version unseres Mobilitätsgeräts auf den Markt zu bringen, und wir sind zuversichtlich, dass die neuen Funktionen von Keeogo+ die Effektivität und die Benutzerfreundlichkeit für Patienten und für Ärzte deutlich erhöhen werden. Herr Bédard fügte hinzu: "Keeogo+ ist näher an den Anwendern, da es seine Anwendbarkeit in der Mobilitätsindustrie verfeinert".Über Keeogo+Keeogo+ ist ein von B-Temia entwickeltes Mobilitätsgerät für die unteren Gliedmaßen. Die firmeneigene Dermoskeleton-Technologie ist ein neuartiges, leichtes Exoskelett. Es erkennt die Bewegungen einer Person, reagiert auf sie und unterstützt sie dann mit fortschrittlicher Software über di verbauten Motoren. Keeogo, die Abkürzung für Keep on going", kommt Menschen mit Schlaganfall, Rückenmarksverletzungen, MS und anderen neurodegenerativen Erkrankungen sowie Kniearthrose, und anderen muskuloskelettalen Erkrankungen und Verletzungen, die die Mobilität beeinträchtigen, zugute. Keeogo+ wird als Rehabilitationsgerät in Kliniken oder als persönliches Hilfsmittel zu Hause, am Arbeitsplatz zur Unterstützung bei täglichen Aktivitäten eingesetzt. Keeogo ist in Kanada, Europa und Asien im Handel erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.b-temia.com/keeogo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3298571-1&h=2479838648&u=http%3A%2F%2Fwww.b-temia.com%2Fkeeogo&a=www.b-temia.com%2Fkeeogo).Über B-Temia Inc.B-Temia wurde 2010 gegründet und ist ein innovatives kanadisches Robotikunternehmen, das Spitzenprodukte für den wachsenden Markt der menschlichen Unterstützungssysteme entwickelt und vermarktet. B-Temia ist über ein globales Netzwerk von Unternehmen, einschließlich B-Temia Inc. und B-Temia Asia sowie B-Temia USA Inc. in den Bereichen Medizin, Industrie und Militär tätig. B-Temia besitzt eine patentierte Technologie namens Dermoskeleton(TM), die die Mobilität der Nutzerwiederherstellt, aufrechterhält oder verbessert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.b-temia.com.Kontakt - B-Temia Pressekontakt:AnneB-Temia Inc.4780 Saint-Félix RulkinCommunicationsTelefon:Street, Suite +1-418-955-2738E-mail:105Saint-Augustin-de-DesmauresQuebec G3A anne.rulkin@b-temia.com2J9www.b-temia.comwww.b-temia.com/keeogo(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3298571-1&h=2479838648&u=http%3A%2F%2Fwww.b-temia.com%2Fkeeogo&a=www.b-temia.com%2Fkeeogo)Telefon:+1-418-653-1010E-mail: info@b-temia.comOriginal-Content von: B-TEMIA, übermittelt durch news aktuell